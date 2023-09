Kunên Reş Ji Hêvî Zêdetir Hawirdora xwe Dixwe

By

Lêkolînek vê dawiyê ya ku ji hêla Zanîngeha Northwestern ve hatî çêkirin, ronahiyek nû li ser dilxwaziya bêhêz a kunên reş rijand. Digel ku tê zanîn ku çalên reş mîna organîzmayên zindî naxwin, lê kêşeya wan a gravîtasyonê rê dide wan ku tiştên nêzîk ên wekî gaz, toz û heta stêrkan bixwin. Ev pêvajo bi gelemperî wekî "xwarin" tê binav kirin.

Bi kevneşopî, dihat bawer kirin ku çalên reş maddeya ji derdora xwe bi lezek hêdî vedixwin, li dû pêşbîniyên teoriya dîskê ya berhevkirinê ya klasîk. Lêbelê, lêkolîna nû, ku simulasyonên pêşkeftî yên 3D bikar anîn, ev texmîn xelet îspat kir.

Di lêkolînê de hat dîtin ku çalên reş bi lez û bezên ecêb bi lez di dîska xwe ya zêdebûnê de diherikin, di eslê xwe de wê di bahozê de dixwin. Dîska lêvedanê dîskeke maddeyê ya dizivire ye ku di çaleke reş de dizivire. Ev dîsk dema ku çala reş di pergalek binar de bi stêrkek hevalbend be an jî dema ku ew bi ewrek ji gaz û tozê were dorpêç kirin çêdibe. Hêza gravîtasyona mezin a çala reş van hêmanan dikişîne, dibe sedem ku ew bizivirin kûrahiya çala reş.

Vedîtina vê xerckirina bilez di derheqê tevgera çalên reş û bandora wan a li ser derdora wan de nihêrînên hêja peyda dike. Lêkolînerên li Zanîngeha Northwestern hêvî dikin ku ev têgihîştina nû dikare alîkariya zanyaran bike ku sirên li dora van hebûnên gerdûnî yên enigmatîk eşkere bikin.

Di encamê de, birçîbûna bêserûber a kunên reş rê dide wan ku hawîrdora xwe ji ya ku berê dihat bawer kirin zûtir bixwin. Bi kêşeya xwe ya giran a mezin, ew bi lez gaz, toz û stêrkan jî vedixwin. Lêkolîna vê dawîyê ya ku ji hêla Zanîngeha Northwestern ve hatî çêkirin û li ser bingeha simulasyonên 3D hatî çêkirin, ev xerckirina bilez derxistiye holê, di derheqê tevgera kunên reş de nihêrînên nû peyda dike.

