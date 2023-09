Lêkolîna Nû Pêşniyaza Çaleke Reş a Herî Nêzîk Dike ku 150 Salên Ronahî Dûrî Dike

Lêkolînek vê dawîyê têgihîştina me ya li ser çala reş a herî nêzê Dinyayê bertek nîşan da. Lêkolînên berê diyar kiribûn ku çala reş a herî nêzîk 1,560 salên roniyê dûrî me ye. Lêbelê, lêkolînek nû ya ku di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de hatî weşandin destnîşan dike ku dibe ku çalek reş bi qasî 150 salên ronahiyê ji Cîhanê dûr be.

Di lêkolînê de bal hat kişandin ser koma Hyades, ku koma stêrkan a herî nêzîk a vekirî ya gerstêrka me ye. Zanyarên Zanîngeha Padovayê û Zanîngeha Barcelonayê bi daneyên mîsyona Gaia ya Ajansa Fezayê ya Ewropayê bi kar anîn, tevger û geşbûna stêrkên koma Hyadesê analîz kirin. Bi rêya simulasyonan, wan delîl dîtin ku hebûna kunên reş di nav komê de an li nêzê wê de destnîşan dikin.

Komek vekirî berhevokek stêrkan e ku ji hêla kêşeya xwe ya gravîtîkî ve bi hev ve têne girtin û taybetmendiyên hevpar hene, wek temen û pêkhateya kîmyewî. Lekolînwan encamên simulasyonê bi cih û leza stêrkên li Hyadesê re, yên ku tam ji hêla satelîta Gaia ve hatine dîtin, dan ber hev. Simulasyonan destnîşan kirin ku li navenda komê an jî li nêzê wê du an sê kunên reş hene.

Ger were piştrast kirin, dê ev çalên reş bibin berendamên herî nêzîk ên pergala meya rojê. Ev vedîtin ne tenê ronahiyê dide belavkirina kunên reş ên li galaksiyê, lê di heman demê de ronahiyê dide ka ew çawa bandorê li pêşkeftina komên stêrkan dikin û beşdarî çavkaniyên pêlên gravîtasyonê dibin.

Çalên reş heyberên pir qels in ku ji hilweşîna stêrkên gir ava bûne. Kêşeya wan a gravîtasyonê ew qas xurt e ku ronî jî nikare jê derkeve. Dema ku ew nekarin rasterast werin şopandin, hebûna wan bi gelemperî bi lêkolîna bandora wan a li ser maddeya derdorê tê destnîşan kirin. Mînakî, hilweşîna stêrkek derbasbûyî ji hêla qulikek reş ve dibe sedema tîrêjên x-ê yên ku têne tespît kirin.

Tespîtkirina pêlên gravîtasyonê di sala 2015an de lêkolînên li ser çalên reş bi awayekî girîng pêş xist. Pêlên gravîtasyonê yekem car ji lihevketina du çalên reş ên ku 1.3 mîlyar salên ronahiyê dûrî me ne, hatin dîtin, ku lêkolînek bêtir li ser van laşên ezmanî yên enigmatîk derxist holê.

