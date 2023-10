Kunên Reş Dikarin Di Hevalên Bêkêmasî de Hebin, Pêşandanên Lêkolînê

By

Lêkolînerên ji Zanîngeha Southampton, ligel hevkarên xwe ji zanîngehên Cambridge û Barcelona, ​​keşif kirin ku çalên reş bi potansiyel dikarin bi cotên ku bi rengek bêkêmasî hevseng in û ji hêla hêzek kozmolojîk ve di hevsengiyê de ne, bişibînin çalekek reş a mezin. Ev vedîtin teoriyên konvansiyonel ên di derbarê kunên reş de, ku destnîşan dikin ku ew tenê dikarin wekî tiştên veqetandî li fezayê hebin, dixe xetereyê.

Kunên reş tiştên astronomîkî ne ku bi kêşeyeke kêşanê ya bêkêmasî xurt in, ew qas xurt in ku tiştek, ne ronahî jî, nikaribe ji wan bireve. Ew pir qels in, bi girseyek ku dikare tevahiya Cîhanê bikeve cîhek piçûk.

Li gorî teoriyên kevneşopî yên li ser bingeha teoriya Nisbiyeta Giştî ya Einstein, çalên reş dikarin bi serê xwe wekî tiştên statîk an jî dizivirin hebin. Lêbelê, hêza gravîtasyonê di dawiyê de wan dikşîne û li hev diqelişe. Dema ku gerdûnek statîk dihesibîne, ev texmîn rast e, lê heke Gerdûn her gav berbelav bibe dê çi bibe?

Lekolînwan pêşniyar dikin ku di gerdûnek her ku diçe berfireh dibe, cotên kunên reş dikarin bi hevahengî de hebin, û xeyala yek çalek reş çêbikin. Ev ji ber berdewamiyek kozmolojîk, ku wekî enerjiya tarî jî tê zanîn, ku di teoriya Einstein de hatî destnîşan kirin, gengaz e. Berdewamiya kozmolojîk dibe sedem ku Gerdûn bi rêjeyek domdar bilezîne, bandorê li hevberdan û hebûna çalên reş dike.

Bi rêbazên hejmarî yên tevlihev, tîmê destnîşan kir ku du kunên reş ên statîk dikarin di hevsengiyê de hebin, kêşeya wan a gravîtîkî bi berferehbûna ku bi domdariya kozmolojîk ve girêdayî ye tê berevajîkirin. Ev tê wê wateyê ku di gerdûnek berfireh de jî, çalên reş ji hev dûr dûr diparêzin. Hêza gravîtasyonê berferehbûna ku hewl dide wan ji hev biqetîne telafî dike.

Ji dûr ve, cotek kunên reş ên di hevsengiyê de dê wekî çalekek reş xuya bibin, ku cûdakirina di navbera her duyan de dijwar e. Ev vedîtin ji bo lêkolînên bêtir îmkanan vedike, ji ber ku teorî dibe ku li ser çîpên reş û bi potansiyel jî çend kunên reş jî derbas bibe.

Lêkolîn ji hêla lêkolînerên ji Zanîngeha Southampton, Zanîngeha Cambridge û Zanîngeha Barcelona ve hate kirin. Encamên wan di kovara Physical Review Letters de hatin weşandin, û kaxez wekî gotarek Viewpoint hate nirxandin.

