Rola Biochar di Sivikkirina Guherîna Avhewa de

By

Her sal bi mîlyonan ton bermahiyên organîk ên ji xebatên çandinî û daristanan têne rizandin an jî dişewitînin, karbondîoksîtê di atmosferê de berdide û dibe sedema germbûna gerdûnî. Lêbelê, çareseriyek di forma biocharê de heye, ku dikare karbonê ji bo demên dirêj veqetîne. Biochar bi germkirina bermahiyên organîk di hawîrdorek kêm oksîjenê de tê hilberandin. Ew dikare ji cûrbecûr hilberên bermahiyên organîk di germahiyên ji 300ºF heya 1400ºF de were çêkirin, û di encamê de taybetmendiyên cihêreng çêdibe.

Biochar ji bo jîngehê gelek feydeyên xwe hene. Ew ji axê re dibe alîkar ku av û xurdeyan bigire, ji mîkroban re jîngehek peyda dike, û gemarên mîna metalên giran digire, bi vî rengî pêşî li ketina wan di nav laşên avê digire. Wekî din, biochar bi qasî 50% ji karbona bermahiyên organîk vediguhezîne pêkhateyek aram ku di axê de girtî dimîne, rêjeya karbonê ya ku di atmosferê de tê berdan kêm dike.

Hilberîna Biochar li Dewletên Yekbûyî niha sînordar e, lê potansiyela wê heye ku mîqdarên girîng ên emîsyonên karbondîoksîtê berteref bike. Texmînek pêşniyar dike ku heya sala 2050-an, biochar dikare her sal sê gîgaton karbondîoksît berteref bike, ku wekhevî girtina 800 santralên elektrîkê yên komirê ye. Lêbelê, ji bo bidestxistina vê yekê, pêdivî ye ku hilberîna biochar bi giranî li ser astek gerdûnî zêde bibe.

Pirsgirêkên di pejirandina biochar de nebûna hişmendiya cotkaran û hewcedariya têgihîştinek hûrgelî ya taybetmendî û sepana wê vedihewîne. Biochar ne gubre û ne jî ajalek e û berhênanên çandiniyê zêde zêde nake. Digel vê yekê, dema ku li axên ku bi av û parêza xizan a xurek tê zêdekirin, feydeyên zelal peyda dike.

Biochar wekî rêbazek hêsan û bikêrhatî ji bo girtin û hilanîna karbonê soz digire, bala pargîdaniyan dikişîne ku dixwazin emelên xwe bişkînin. Zêdekirina hilberîn û pejirandina biochar dikare rê li ber kêmbûnek girîng a asta karbondîoksîtê veke û beşdarî hewildanên kêmkirina guherîna avhewa bibe.

Çavkanî:

- Grist: "Rola Biochar di kêmkirina guherîna avhewa de"

- Înîsiyatîfa Biochar ya Dewletên Yekbûyî: usbiomass.org

(têbînî: ev gotarek bi tevahî nû ye)