Teleskopa Webb Metan û Karbondîoksîtê li Atmosfera Exoplanet K2-18 b

Lêkolîneke nû ya ku ji aliyê Teleskopa Fezayê James Webb a NASAyê ve hatiye kirin, di atmosfera gerstêrka derve K2-18 b de hebûna molekulên karbonê, ku di nav wan de metan û karbondîoksît jî hene, eşkere kir. K2-18 b, ku 8.6 qat ji Dinyayê mezintir e, li dora stêrkek dwarf a hênik li herêma lê dijîn digere û 120 salên ronahiyê ji dinyayê dûr e.

Van vedîtinan li lêkolînên vê dawiyê zêde dikin ku pêşniyar dikin ku K2-18 b dibe ku gerstêrka deryaya Hycean be, ango potansiyela wê heye ku bibe xwediyê atmosferek dewlemend a hîdrojenê û rûberek okyanûsê ya pêgirtî. Ev vedîtin nihêrînek balkêş dide gerstêrkek ku ne mîna her tiştê di Sîstema Rojê ya me de ye û perspektîfên balkêş der barê cîhanên ku potansiyel lê dijîn li cîhên din ên Gerdûnê derdixe holê.

Teleskopa Fezayê James Webb spektrên K2-18 b, ku di atmosfera gerstêrka derdor de gelek metan û karbondîoksît nîşan dide, bi dest xist. Kêmbûna amonyak hê bêtir piştgirî dide hîpoteza ku dibe ku di binê atmosferek dewlemend a hîdrojenê de li K2-18 b okyanûsek av hebe. Wekî din, molekulek bi navê dimethyl sulfide, ku li ser rûyê erdê tenê ji hêla jiyanê ve tê hilberandin, gengaz bû. Lêbelê, pejirandina bêtir hewce ye ku hebûna wê piştrast bike.

Pêşniyara ku K2-18 b dikare bibe gerstêrkek dergehî ya Hycean balkêş e ji ber ku tê bawer kirin ku ev cîhan hawîrdorên sozdar in ku li delîlên jiyanê li ser gerstêrkên derve bigerin. Cîhanên Hycean ên mezin ji bo çavdêriyên atmosferê, li gorî gerstêrkên kevir ên piçûk, bi girîngî bêtir guncantir in.

Dema ku K2-18 b li herêma ku lê dijîn e û molekulên karbon-hilgir dihewîne, ev nayê wê wateyê ku gerstêrk dikare jiyanê piştgirî bike. Mezinahiya wê ya mezin hebûna mantelek mezin a qeşayê ya bi tansiyona bilind di hundurê wê de, mîna Neptûn, destnîşan dike.

Van vedîtinan di lêgerîna jiyanê de li cîhên din ên gerdûnê girîngiya berçavgirtina derdorên cihêreng ên jîngehê ronî dikin. Çavdêriyên pêşerojê yên bi Teleskopa Fezayê ya James Webb re dê di atmosfera K2-18 b de bêtir agahdarî peyda bikin û bi potansiyel hebûna dimethyl sulfide piştrast bikin.

– Exoplanet: Gerstêrkek derçû (yan gerstêrka derve roj) gerstêrkek e ku li derveyî Sîstema Rojê ya me ye, li dora stêrkek ji bilî Rojê digere.

- NASA: Di sala 1958-an de hate damezrandin, Rêvebiriya Hewayî û Fezayê ya Neteweyî (NASA) saziyek serbixwe ya Hikûmeta Federal a Dewletên Yekbûyî ye ku balê dikişîne ser lêgerîna fezayê û lêkolîna zanistî.

– Teleskopa Fezayê ya James Webb: Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST an jî Webb) çavdêriya înfrasor a li dora xwe ye ku keşfên Teleskopa Fezayê ya Hubble temam dike.