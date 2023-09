Lêkolîna Nû Bandorên Veguheztina Sivikkirinê li ser Beqên Xalê yên Kolombiyayê Dikole

By

Lêkolînek nû ku ji hêla xwendekarek masterê ya Zanîngeha Brîtanî Kolombiyayê, Megan Winand ve hatî çêkirin, armanc dike ku ronahiyê bide ser bandorên veguheztina sivikkirinê li ser beqên xêzkirî yên Columbia. Veguheztina sivikkirinê tevgera heywanan ji cîhek berbi cîhek din wekî hewildanek parastinê di dema projeyên avakirin an pêşkeftinê de vedibêje. Digel ku veguheztina sivikkirinê li Kolombiyaya Brîtanî ji projeya Derya ber Esman her ku diçe gelemperî bûye, bandorên wê hindiktirîn hatine lêkolîn kirin.

Beqên xêzkirî yên Kolombiyayê wekî "cureyên nîşanker" ên girîng têne hesibandin ji ber ku ew dikarin li ser tenduristiya ekosîsteman nihêrînên hêja peyda bikin. Winand rave dike, "Heke beq ne baş be, ji ber ku ew her gemarî ji hewayê an jî zozan bi xwe digire, îhtîmal e ji ber ku ekosîstema ne baş e." Wekî din, van beqan di tevna xwarinê de rolek girîng dilîzin, hem wekî nêçîr û hem jî wekî nêçîrvan dixebitin.

Lêkolîna ku ji hêla Winand ve hatî çêkirin, bi nîşankirina beqên dîtbar ên Kolombiyayê li Mayook Wetland li nêzî Cranbrook, Kolombiyaya Brîtanî ye. Beq li sê koman hatin dabeşkirin: komek li jîngeha xwe ya eslî wek koma kontrolê hat hiştin, komeke din bi mesafeyek kin bi qasî yek kîlometrê hat birin, û koma dawî jî ji dûr ve bi qasî pênc kîlometran hatin veguhestin. Di demsala bihar û havînê de, beq bi karanîna şoperên radyoyê û etîketên transponderê hatin şopandin.

Encamên lêkolînê hîn jî têne analîz kirin, lê Winand hêvî dike ku lêkolîna wê dê beşdarî têgihîştina bandorkeriya veguheztina kêmkirinê û bandorên wê li ser zindîbûn û tevgera cûreyan bibe. Ev lêkolîn beşek ji hewildanek du-salî ye ku bi hevkariya Ducks Unlimited Canada û Wezareta BC ya Av, Erd û Rêvebiriya Çavkaniyê ve hatî çêkirin.

Encamên vê lêkolînê dikarin ji bo hewildanên parastinê yên paşerojê xwedî bandor bin û li ser bandorên veguheztina kêmkirina li ser cûreyên jîngeha çolê de nihêrînên hêja peyda bikin. Ew ji bo têgihîştina encam û bandoriya vê pratîkê, ku hîn jî bi kêmasî tê lêkolîn kirin, gavek girîng e.

Sernav: Lêkolîna Nû Bandorên Veguheztina Sivikkirinê li ser Beqên Xalê yên Kolombiyayê Diceribîne

Çavkanî: Zanîngeha British Columbia

Pênaseya "veguhestina kêmkirinê": Tevgera ajalan ji cihekî ber bi cîhek din ve bi nirxek wekhev an bilindtir wekî beşek ji hewildanek parastinê.

Pênase "cureyên nîşanker": Cureyên ku dikarin di derbarê tenduristî û rewşa ekosîstemekê de agahiyan bidin.

