Lêkolîna Nû Pêşniyaz dike ku Struktura Bandora Asteroidê ya Herî Mezin Di Binê Başûra New South Wales de ye.

By

Zanyaran vê dawîyê keşif kirin ku dibe ku avahiya herî mezin a bandorê ya asteroîdê li ser Erdê be, ku di binê Basin Murray de li başûrê New South Wales, Avusturalya hatî veşartin. Her çend hîn nehatibe piştrast kirin jî, ev kratera bandorê ya gumanbar bi dirêjahiya 520 km tê texmîn kirin, ku ew hema hema sê qat ji strukturên bandorê yên Vredefort li Afrîkaya Başûr mezintir e, ku niha wekî herî mezin tê hesibandin.

Lêkolînerên ji Zanîngeha New South Wales bawer dikin ku avahiya Deniliquin, wekî ku jê re tê gotin, dikaribû bi qasî 420 mîlyon sal berê bi bandorek asteroîdek mezin çêbibe. Ger hîpoteza wan rast îsbat bike, ew ê pirtûkên tomaran ji nû ve binivîsîne, ji kratera navdar Chicxulub ya li Meksîkayê jî derbas bike, ku bi qedandina serdestiya dînozoran tê zanîn, ku bi dirêjahiya 150 km dirêj dibe.

Naskirina strukturên bandora asteroîdê dibe ku dijwar be, ji ber ku ew bi gelemperî di binê qatên tîrêjê de veşartî dimînin an jî ji ber erozyonê veşartî ne. Lêbelê, zanyar di van demên dawî de rêbazên nû yên tespîtkirina van avahiyan bi analîzkirina şêwazên magnetîkî vedîtin. Struktura Deniliquin li ser bingeha van nimûneyan hate dîtin, ku delîlên bihêz ên hebûna wê peyda dike.

Wekî din, tê zanîn ku bandorên asteroîd bi bûyerên girîng ên tunebûna girseyî yên di seranserê dîrokê de, mîna ya ku dînozoran ji holê rakir, hevdem e. Ev vedîtina herî dawî destnîşan dike ku Erd û gerstêrkên din ên di pergala meya rojê de heya 3.2 mîlyar sal berê rastî hejmareke zêde ya bandoran hatine. Heya nuha, 38 strukturên pejirandî û 43 strukturên bandor ên potansiyel li ser Erdê hene, ji kraterên piçûk bigire heya avahiyên mezin ên veşartî.

Gava ku lêkolîner lêkolîna xwe didomînin, ew dimîne ku were dîtin ka dê avahiya Deniliquin bi fermî wekî mezintirîn avahiya bandora asteroîdê ya li ser Erdê were pejirandin. Vekolîn û lêkolîna vê kratera kolos dikare li ser dîroka gerstêrka me û rola bandorên kozmîk di şekildana pêşkeftina wê ya jeolojîk û biyolojîk de nihêrînên hêja peyda bike.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Struktura Deniliquin çi ye?

Avahiya Deniliquin kraterek asteroîdê ya gumanbar e ku li binê Basin Murray li başûrê New South Wales, Avusturalya ye. Ger were piştrast kirin, ew ê bibe avahiya herî mezin a asteroîdê ya ku tê zanîn li ser Erdê.

2. Struktura Deniliquin li gorî kraterên bandor ên din çiqas mezin e?

Struktura Deniliquin tê texmîn kirin ku bi dirêjahiya 520 km ye, ku ew hema hema sê qat ji avahiya bandorê ya herî mezin a naskirî ya heyî, avahiya bandorê ya Vredefort li Afrîkaya Başûr mezintir dike.

3. Struktura Deniliquin çend salî ye?

Zanyar bawer dikin ku avahiya Deniliquin bi qasî 420 mîlyon sal berê ji ber bandora asteroîdek çêbûye.

4. Strukturên bandora asteroîd çawa têne dîtin?

Strukturên bandora asteroîdê dikare ji bo naskirina dijwar be lê dikare bi awayên cûrbecûr were tesbît kirin, di nav de analîzkirina qalibên magnetîkî yên li ser rûyê Erdê.

5. Girîngiya strukturên bandora asteroîd çi ye?

Strukturên bandora asteroidê li ser dîroka jeolojîk û biyolojîkî ya gerstêrka me nihêrînên hêja peyda dikin. Ew bi gelemperî bi bûyerên windabûna girseyî re têkildar in û di şekildana pêşkeftina Erdê de rolek girîng lîstine.