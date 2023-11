Mala Cenazeyê Axê Diavêje Fezayê, Bibîranîna Ezmanî ji Herkesî re Bigihîne

Mala cenazeyek Adelaide di awayê ku em hezkiriyên xwe bi bîr tînin şoreş dike û fersendek bêhempa pêşkêşî dike ku axên xwe bişînin fezayê. Di yekemek neteweyî ya nedîtî de, Alfred James Funeral Home bi pargîdaniya New Zealand-a Stardust Me re hevkarî kir ku vê karûbarê awarte peyda bike.

Li şûna ku li cîhên bêhnvedanê yên dinyayî were sînordar kirin, gramek ax dê naha di konteynirek titanyumê de were danîn û li ser roketek Space X Falcon 9 ya xwediyê Elon Musk were şandin. Gava ku roket ji bo deh salên berbiçav li dora xwe digere, konteynir dê di dawiyê de ji nû ve bikeve atmosferê, wekî stêrkek birûskî bişewite. Ev xatirxwestina ezmanî cîhek bêhnvedanê ya herheyî peyda dike ku carekê tenê ji dewlemend û navdar re peyda bû.

Stu Potter ji Stardust Me got: "Me xwest ku mirinê ji nû ve ne tenê wekî dawiya, lê di heman demê de pîrozbahiya bîranînên zindî yên ku em hez dikin ji nû ve pênase bikin." Vê konsepta serpêhatî têgîna dawîbûna bi mirinê re têkildar dike, me vedixwîne ku em hezkiriyên xwe bi rengek bi rastî berbiçav bibîr bînin.

Ji bo ku ezmûn hîn kesanetir bibe, Stardust Me serîlêdanek diyarkirî çêkiriye ku dihêle endamên malbatê li seranserê rêwîtiya ezmanî rêça hezkiriya xwe bişopînin. Ji bo lêçûnek ji goristanek kevneşopî hinekî zêdetir, tenê zêdetirî 3000 $, kes naha dikarin beşdarî bîranînek dinyayek din bibin ku têgehek kûr a girêdana gerdûnê pêşkêşî dike.

Nûbûn û gihîştina vê karûbarê malbatên ku dixwazin bîranîna ezmanî keşf bikin dîl girtiye. Bi rastî, yek malbatek Adelaide jixwe biryar daye ku di mîsyona dahatû ya ku di Adarê de hatî plansaz kirin de axên hezkiriya xwe bide destpêkirin. Coşbûna wan diyar e, ji ber ku ji hêla Stardust Me ve nîşanek belaş ji wan re hatiye dayîn, ev xatirxwestina ezmanî her ku diçe taybettir dike.

Bi vê karûbarê bingehîn, Alfred James Funeral Home û Stardust Me awayê ku em têgihîştin û bîranîna hezkiriyên xwe yên çûyî ji nû ve şekil dikin. Bi tevhevkirina zanist û hestê, ew sînorek ezmanî vedikin ku li ser rêwîtiya ji derveyî jiyanê perspektîfek nû û îlhamê pêşkêşî dike.

Lawikbêj:

Pirs: Karûbarê ax-to-sax çawa dixebite?

A: Aş di konteynirek titanyumê de têne danîn û li ser roketek Space X Falcon 9 ya xwediyê Elon Musk têne şandin. Piştî deh salan li dora xwe, konteynir dîsa dikeve atmosferê, mîna stêrkek dişewite.

Pirs: Ma endamên malbatê dikarin rêça axên hezkiriya xwe bişopînin?

A: Erê, Stardust Me serîlêdanek çêkiriye ku destûrê dide endamên malbatê ku li seranserê rêwîtiya ezmanî rêça axên hezkiriyên xwe bişopînin.

Pirs: Karûbarê ax-to-sax çiqas lêçûn e?

A: Mesrefa vê karûbarê tenê zêdetirî 3000 $ ye, ku bi goristanek kevneşopî re tê berhev kirin.

Pirs: Ma ev karûbar tenê ji dewlemend û navdar re peyda dibe?

A: Na, ev xizmet armanc dike ku bîranîna esmanî bigihîne hemî kesan, hurmetek awarte û herheyî ji hezkiriyên wan re peyda bike.