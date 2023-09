Bikaranîna Saetên Atomî ji bo Tespîtkirina Madeya Tarî

By

Zanyarên ji Zanîngeha Sussex û Laboratoriya Fîzîkî ya Neteweyî ya li Brîtanyayê rêyek nû ji bo tespîtkirina hin keriyên girseya kêm ên ku dikarin bibin beşek ji maddeya tarî ya nezelal pêşniyar kirin. Madeya tarî, her çend rasterast neyê dîtin jî, tê zanîn ku bandorek li ser gerdûnê heye ku ji hêla modelên me yên fizîkî yên heyî ve nayê rave kirin.

Lekolînwan pêşniyar dikin ku demjimêrên atomê, ku bi rastbûna xwe ya bêhempa di jimartina demê de têne nasîn, dikarin ji bo tespîtkirina van pirçan werin bikar anîn. Saetên atomê dema ku ew di navbera dewletên enerjiyê de derbas dibin, hejikên piçûk ên atoman dipîvin. Her şikestinek ku ji ber perçeyek maddeya tarî ya ultra-ronak ku bi pariyên maddeya birêkûpêk re têkildar dibe, dibe ku ji hêla van demjimêran ve were tesbît kirin.

Lêkolîn yekem modelên teorîk pêşniyar kirin ku guheztinên di demjimêrên atomê de bipîvin. Ji bo ku nêzîkatiya xwe rast bikin, lêkolîner dûv re xwendinên ji demjimêrên atomê yên heyî girtin. Pêngava paşîn dê sazkirina ceribandinek be ku tê de du demjimêrên atomî dikarin werin berhev kirin, ku yek ji guheztinên di sabîteyên bingehîn de bêtir mexdûr be.

Di vê lêkolîna taybetî de, du sabitên bingehîn hatin vekolîn: domdariya avahiyek xweş û rêjeya girseya elektron-to-proton. Van her du domdar dikarin ji hêla danûstendinên bi hin perçeyên ultraronak re, wekî axiyona hîpotetîk, ku tê teorîzekirin ku berpirsiyarê bandorên maddeya tarî ne, werin xera kirin. Bi pîvandina mezinahiya van têkçûnan, hebûna parçikan bi potansiyel dikare were destnîşan kirin.

Saetên atomê ji jimartina demê wêdetir sepanên dûr hene. Ew ji bo lêkolîna sorguhertina gravîtasyonê, vekolîna fîzîka kuantumê, û vekolîna awayên veguheztin û hilanîna agahdariya kuantumê hatine bikar anîn. Naha, bi îhtîmala karanîna demjimêrên atomê wekî detektorên maddeya tarî, ev amûr dikarin qada nû ya lêkolînê vekin.

Lêkolîner tekez dikin ku vedîtinên wan xwe dispêrin teoriyên berê, û modelên ku wan pêş xistine xwedan nermbûnek e ku li ser diyardeyên din ên neravekirî were sepandin. Lêkolîna ku di New Journal of Physics de hate weşandin, ji bo çavdêrîkirin û têgihîştina maddeya tarî ya enigmatîk rêyek sozdar peyda dike.

Definitions:

- Saetên atomî: Amûrên ku dema dipîvin dema ku ew di navbera halên enerjiyê de digerin, bi levhatina atoman dipîvin, ku bi rastbûna xwe ya awarte têne zanîn.

– Madeya tarî: Şêweyekî nepenî yê madeyê ye ku ronahiyê dernaxe, nagire û ronahiyê nade û hebûna wê ji bandorên wê yên gravîtîkî yên li ser maddeya xuyayî tê dîtin.

– Berdewamiyên bingehîn: Nirxên ku zagonên Gerdûnê vedibêjin, wek domdariya avaniya hûr û rêjeya girseya elektron-proton.

– Axion: Parçeyek hîpotetîk ku ji bo madeya tarî berendamek potansiyel e.

Çavkanî:

- Zanîngeha Sussex

- Laboratoriya Fîzîkî ya Neteweyî

- Kovara Nû ya Fîzîkê