Metirsiya Bilindbûna Asta Deryayê: Qeşayê ya Gronlandê ya Dihele

Di bin rûyê peravên me yên Brîtanî yên spehî de metirsiyek nêzîk heye ku bala zanyarên çaraliyê cîhanê kişandiye. Zêdebûna bilindbûna asta deryayê, digel bandora bahozên zivistanê yên ku her ku diçe bihêztir dibe, xeterek mezin li ser dîmenên me yên peravê çêdike. Ji ber ku avhewaya Dinyayê germbûna xwe didomîne, yek ji sûcdarên bingehîn ên li pişt vê diyardeya nelirêtiyê qeşaya Gronlandê ye.

Bi qalindahiya 3 kîlometran (tenê di binê 2 mîl) de dirêj dibe, qeşaya Gronlandê di kûrahiyên xwe yên cemidî de potansiyela bilindkirina asta deryaya gerdûnî bi 7 metreyan (23 lingan) ecêb digire, heke ew bi tevahî bihele. Lezgîniya têgihîştina xala bêveger, ku tê de helbûna Gronlandê neveger dibe, tenê di van salên dawî de zêde bûye.

Lêkolînek fikirîn ku di kovara birûmet Nature de hatî weşandin, ronahiyek li ser vê dema girîng rijandiye. Ew eşkere dike ku sînorê helîna bêveger di nav germahiyek ji 1.7 heta 2.3 pileya Celsius (3.1 heta 4.1 pileya Fahrenheit) li jorê astên pêş-pîşesaziyê de ye. Tiştê ku xemgîn e ev e ku em jixwe îsal ev çend meh in sînorê jêrîn ê vê rêzê derbas kirine. Ligel pêşbîniyên heyî ku heya dawiya vê sedsalê bilindbûna potansiyela germahiya gerdûnî heya 3 pileyî (5.4 pileya Fahrenheit) destnîşan dikin, em xwe pir nêzikî vê xala guheztinê dibînin.

Digel ku pêvajoya helandinê dê hêdî hêdî derkeve holê, ji civakan re hin dem peyda bike da ku li hundurê xwe biguhezînin û bi cih bikin, di lêkolînê de hêviyek heye. Ger em karibin bilindbûna germahiyê asteng bikin û wê vegerînin nîşana 1.5-pile Celsius (2.7 pileyên Fahrenheit), dê pêvajoya helandinê di dawiyê de raweste. Lêbelê, zanyar hişyar dikin ku gihîştina vê armancê jî dê me ji encamên ku em berê pê re rû bi rû ne xilas bike. Wexta ku em gihîştin kêmbûna germahiya 1.5 pileyî Celsius, peravên me dê berê xwe bidin asta deryayê 2 û 3 metre (6.5 heta 9.8 ling) ji ya îroyîn bilindtir.

Pêdiviya lezgîn a çalakiyê qet zelal nebûye. Her ku hewildanên gerdûnî yên ji bo têkoşîna li dijî guherîna avhewa zêde dibin, girîng e ku meriv giraniya rewşê were pejirandin û ji bo kêmkirina bandora wê bixebite. Ger wiya neyê kirin dê her û her dîmenên me yên peravê biguhezîne, qeraxên hêja û zinaran di bin pêlên bêhesab ên deryayek bilind de bihêle.

