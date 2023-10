Hubert Reeves: Astrophysicist û Ragihandinê Zanistî

By

Hubert Reeves, astrofîzîknasê Kanadayî-Fransî ku di 91 saliya xwe de koça dawî kir, ne tenê zanyarek navdar bû, lê di heman demê de ragihandinek zanistî ya navdar bû. Reeves ku di sala 1932-an de li Montrealê ji dayik bû, di temenek ciwan de hewesa astronomiyê pêş xist, cîhana xwezayî geriya û stêran wekî stêrnasek amator lêkolîn kir. Meraqa wî ya bi kozmosê re bû sedem ku li pey kariyera astrofizîkê bibe, di dawiyê de doktoraya xwe ji Zanîngeha Cornell wergirt û bû şêwirmendê bernameya fezayê ya NASA.

Reeves bi şiyana xwe ya ravekirina têgehên zanistî yên tevlihev ji raya giştî re dihat nasîn, û wî dixwest ku hezkirina xwe ya ji zanist û gerdûnê bi temaşevanên berfireh re parve bike. Di sala 1981 de, wî pirtûkek bi navê "Patience dans l'Azur" (Atomên Bêdengiyê: Lêkolînek Perwerdehiya Kozmîkî) çap kir, ku li Fransayê bû pirtûkek herî firotanê û li 25 zimanan hate wergerandin. Pirtûk ji bo şiyana wê ya veguherandina astrofizîkê di nav sagayek epîk de pesnê xwe girt, û wê navûdengê Reeves wekî ragihandinek zanistî ya jêhatî zexm kir.

Di tevahiya kariyera xwe de, Reeves zêdetirî 40 pirtûk nivîsandine, di nav de çend sernav ji bo zarokan. Ew di TV-ya Frensî de bû rûyekî nas, ku di pêşandanên axaftinê yên edebî yên populer de xuya bû û bi porê xwe yê spî yê hov, çavên xwe yên dibiriqîn, û bi devoka Quebec a rondik ve temaşevanan dîl girt. Axaftina wî ya karîzmatîk û balkêş ew kir ku di cîhana fransîaxêv de axaftvanek bijartî bû, li wir ew wekî hevwateya Frensî ya Carl Sagan hate nas kirin.

Reeves ne tenê ragihandinek zanistî lê di heman demê de jîngehparêzek pêşeng bû. Wî bi dilgermî parêzvaniya parastina xwezayê kir û li ser xetereyên xwehilweşandinê yên ku mirovahî pê re rû bi rû ye hişyarî da. Wî bawer kir ku mirov ne cureyên bijartî ne û divê em berpirsiyariya kiryarên xwe bigirin da ku saxbûna xwe misoger bikin.

Beşdariyên Hubert Reeves di warê astrofizîk û ragihandina zanistî de bandorek mayînde hiştine. Kapasîteya wî ya pira di navbera zanîna zanistî û raya giştî de gelek kesan teşwîq kiriye ku li sirên gerdûnê bifikire û cîhana xwezayî bihesibîne û biparêze.

Çavkanî:

- "Hubert Reeves: Astrofizîknasê ku li Fransayê bû rewşenbîrek giştî ya pêşeng", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, astrofizîknas û hawirdorparêzê ku evîna xwe ya zanistê belav kir - nemir", The Telegraph.