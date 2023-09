Şahidên Ronahîyên Bakur li Irelandrlandayê: Rêberê we ji bo fenomena xwezayî ya balkêş

By

Ronahîyên bakur, ku wekî aurora borealis jî tê zanîn, di cîhanê de yek ji dîmenên xwezayî yên herî balkêş e. Pir kes difikirin ku hûn neçar in ku biçin deverên dûr ên mîna Îzlanda an Alaska da ku wan bibînin, lê ya baş ev e ku hûn dikarin li vir li Irelandrlanda û Irelandrlanda Bakur şahidiya vê diyardeya ecêb bikin.

Van pêşandanên balkêş ên kesk, pembe, şîn û binefşî ji deverên cihêreng li seranserê welêt têne dîtin. Ji peravên bakur ên Irelandrlanda Bakur û beşên peravên Antrim bigire heya Co Mayo li perava rojavayê Irelandrlanda, Ashbourne li Co Meath, û tewra devera Dublin, we şansek heye ku hûn vê temaşeya etherî biceribînin.

Ji bo ku hûn şansên dîtina ronahiya bakur zêde bikin, 23-ê Îlonê ekinoksa pêşeroj dikare demek xweş be. Li gorî David Moore, edîtorê kovara Astronomy Ireland, ekînoks bandorê li qada magnetîkî ya Dinyayê û zivirîna gerstêrkê dike, ku dikare şert û mercên îdeal ji bo dîtina aurora biafirîne.

Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidinê ku garantiyek şahidiya roniyên bakur tune. Faktorên wekî çalakiya rojê, ewr, û qirêjiya ronahiya ji bajar û bajarokan dikarin bandorê li dîtinê bikin. Peravên bakur ên gundewarî yên Irelandrlanda Bakur û deverên mîna Mayo, ku dîmenên bêserûber ên Okyanûsa Atlantîk pêşkêşî dikin, ji bo dîtinên aurora di nav cîhên çêtirîn de têne hesibandin.

Aurora borealis encama pêlên rojê, an jî teqînên li ser rojê ye, ku bi mîlyaran ton radyasyonê berdide fezayê. Dûv re ev parçik bi atmosfera dinyayê re li hev dikevin û rengên geş ên ronahiya bakur çêdikin. Bi gelemperî, ronî li dora Pola Bakur şeklek oval çêdikin, lê di dema çalakiya dijwar de, aurora dikare heta başûrê Irelandrlandayê dirêj bibe.

Heke hûn dilxwaz in ku aurora bibînin, pir girîng e ku hûn cîhek dûr ji ronahiyên ku mirov çêkirî bibînin. Jiyana li bajarokek an bajarokek tenê dibe ku destûrê bide we ku hûn pêşandanên sereke bibînin, di heman demê de bûna li gundan bi tîrêjiya ronahiya hindiktirîn dikare dîmenek çêtir peyda bike. Astronomî Îrlanda karûbarek hişyariya aurora pêşkêşî dike ku li ser bingeha çalakiya rojê îhtîmala dîtinan pêşbînî dike.

Bînin bîra xwe, ezmanên zelal ji bo şahidiya roniyên bakur girîng in, ji ber vê yekê çavê xwe li şert û mercên hewayê bigirin. Her çend Irelandrlanda carinan hewaya ewr û baran dibare jî, hîn jî fersend hene ku meriv vê diyardeya xwezayî ya bi heybet bibîne. Dê çavê xwe li hişyariyên aurora yên pêşerojê bigirin û planan çêbikin ku hûn sêrbaziya ronahiya bakur li hewşa xweya xwe biceribînin.

Çavkanî: Belfast Live (URL nehatin peyda kirin)