Stêrka ku ji hêla Reş Çalê ve Bi Dubare Tê Perçiqandin û Vexwarinê Stêrnasan Dişewitîne

Stêrnasên Zanîngeha Leicesterê keşfeke balkêş kirin- stêrkek dişibihe tava me ku gelek caran ji aliyê çaleke reş a ku 500 milyon salên ronahiyê dûrî me ye, tê hilweşandin û xwarin. Ev bûyera dramatîk encamên ronahiyê yên birêkûpêk ên ku bi qasî 25 rojan carekê çêdibin encam dide. Bi gelemperî, teqînên çala reş, ku wekî bûyerên têkçûna tîrêjê têne zanîn, dema ku çalek reş stêrkekê dixwin diqewimin. Lêbelê, di vê nimûneyê de, belavokan destnîşan dike ku stêrk tenê bi qismî têne hilweşandin, digel ku pêvajo car bi car xwe dubare dike.

Çavdêran du cure teqînan eşkere kirin: yên ku her çend demjimêran carekê diqewimin û yên ku salê carekê diqewimin. Birêkûpêkbûna belavbûnê di vê rewşa taybetî de di navbera her du tundiyan de ket, diyardeyek bêhempa destnîşan dike. Li şûna ku stêrka ku tê hêvîkirin hilweşe, bi navê Swift J0230, dê heft û deh rojan bi şewq bibiriqe û dûv re ji nişka ve biqelişe, her 25 rojan carekê vê dewrê dubare bike.

Lêkolîna ku di kovara Nature Astronomy de hat weşandin, ne tenê têgihiştinê dide ka çalên reş çawa stêrkên ku li dora xwe dizivirin têk didin, lê di heman demê de çînek nû ya stêrkên qismî ji hev qutbûyî jî derdixe holê. Dr. Robert Eyles-Ferris, wergirê doktorayê vê dawîyê ji Zanîngeha Leicesterê, girîngiya vê vedîtinê destnîşan dike û dibêje, "Swift J0230 zêdebûnek balkêş e ji çîna stêrkên qismî têkçûyî."

Nivîskarê sereke yê lêkolînê, Dr. Phil Evans, balê dikişîne ku ev yekem car e ku zanyar dibin şahid ku stêrkek mîna rojê çend caran ji hêla çalek reş a kêm-girseya kêm ve tê perçe kirin û xwarin. Modelên teqîna Swift J0230 destnîşan dikin ku stêrk bi mezinahiya rojê dişibihe û rêyek elîptîkî li dora kunek reş a kêm-girseya li navenda galaksiya xwe dizivirîne. Tê bawer kirin ku bi qasî sê girseyên maddî yên Erdê ji atmosfera Swift J0230 têne derxistin û dema ku dikevin nav çala reş germ dibin û digihîjin germahiya dora 2,000,000 °C. Ev germa dijwar gelek tîrêjên X-ê berdide, ku di destpêkê de ji hêla Çavdêrxaneya Neil Gehrels Swift a NASA-yê ve hatî dîtin.

Lêkolîner texmîn dikin ku çala reş a berpirsiyarê van diyardeyan li gorî kunên reş ên supermezin, bi girseya wê ji 10,000 heta 100,000 carî ji ya rojê diguhere, hindik e. Vedîtina Swift J0230 bi karanîna amûrek nû ya ku ji hêla tîmê Leicester ve hatî pêşve xistin, ku jê re detektorek derbasbûyî tê gotin, pêk hat. Dr. Kim Page, ku di lêkolînê de hevkarî kir, hêvî dike ku gelek tiştên din ên ezmanî yên mîna Swift J0230 li bendê ne ku werin kifş kirin, bi saya amûra xweya nû ya nêçîrê ya demkî.

Ev lêkolîna serpêhatî ronahiyê dide ser çalakiyên nepenî û bi heybet ên ku li nêzî çalên reş pêk tên. Vedîtina Swift J0230 me gavek din nêzî têgihîştina van diyardeyên kozmîk ên enigmatîk dike.

- Astronomiya Xwezayê

- Zanîngeha Leicester