The Siena Galaxy Atlas: Nexşeya Berfireh a Kozmosê

Siena Galaxy Atlas (SGA) nexşeyek berfireh a gerdûnê ye ku dûrahî, cîh û profîla kîmyewî ya 380,000 galaksiyan li nîvê ezmanê şevê vedihewîne. SGA ku ji hêla tîmek stêrnasan ve bi Anketa Mîrasê ya Spectroscopic Enerjiya Tarî (DESI) ve hatî pêşve xistin, daneyên sê lêkolînên berfereh ên ku di navbera 2014 û 2017-an de hatine qedandin berhev dike. Nexşe li ser cîh, şekil û mezinahiyên bi sedên bi hezaran galaksiyên mezin.

Beriya afirandina SGA, berhevokên berê yên galaksiyan navnîşên nerast hebûn, wek cih û mezinahiyên galaksiyan ên nerast, û her weha navnîşên ku ne galaksîk lê stêrk an berhem bûn. SGA van xeletiyan ji bo beşek mezin a ezman ji holê radike û pîvandinên ronahiyê ji bo galaksiyan baştir dike, tiştek ku berê ji bo nimûneyek bi vê mezinahiyê bi pêbawer peyda nebû.

SGA ji bo stêrnasên ku çêbûna galaksiyan û avahiya Gerdûnê lêkolîn dikin çavkaniyek hêja ye. Ew alîkarî dide wêneyek berfireh a gerdûnê û piştgirî dide lêkolînên din. Anketên hemî ezman ên mîna SGA zanyaran dihêlin ku di nav nifûsa tiştan de qalibên berfireh nas bikin, vedîtinên nû bixin nav çarçoweyê, û berendamên ji bo çavdêriyên baldar nas bikin.

Daneyên ji bo SGA ji teleskopên cihêreng tê, di nav de Kameraya Enerjiya Tarî, kameraya Mosaic3, û Lêkolîna Esmanî ya Beijing-Arizona. Van anketan dîmenên bi dirêjahiya pêlên optîkî û infrasor girtin, ku herêmek 20,000 dereceyên çargoşe, ku hema hema nîvê ezmanê şevê ye, girtin. SGA di heman demê de anketa yekem e ku daneyên li ser profîlên ronahiya galaksiyan peyda dike.

SGA, bi navê Siena College li New York-ê, bi serbestî hem ji stêrnasên profesyonel û hem jî ji gel re serhêl tê peyda kirin. Digel karanîna wê ya zanistî, atlas gelek wêneyên galaksiyên bedew dihewîne, ku ew ji bo her kesê eleqedar e ku li quncika me ya Gerdûnê keşif bike, dike çavkaniyek hêja.

