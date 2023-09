Rêbaza Nû Ji bo Pîvandina Dûrahiya Galaksiyan Stêrkên RR-yê Ducarî Bikar tîne

Stêrnasan ji bo pîvandina dûrahiya galaksiyan bi awayekî rast bi bikaranîna stêrkên RR Lyr-ê yên du-dem, rêbazek nû pêş xistine. Ev rêbaz hewcedariya çavdêriyên spektroskopî ji holê radike û potansiyela wê heye ku nimûneya galaksiyên bi dûriyên rast 20 qat zêde bike.

Stêrkên RR Lyr guhêrbarên lêdanê ne ku 100 qat ji Rojê me geştir in û ji du caran zêdetir kevn in. Ji ber têkiliya di navbera heyama pêlêdana wan û ronahiyê de, ew dikarin ji bo pîvandina dûrahiya galaksiyan wekî "mûmek standard" bixebitin. Ev stêrk bi berfirehî ji bo pîvandina dûrbûnê, ligel Cepheidsên klasîk, ji bo galaksiyên nêzî me hatine bikar anîn.

Di lêkolînek vê dawiyê de ku di kovara Nature Astronomy de hate weşandin de, stêrnasên ji Çavdêrgehên Astronomîkî yên Neteweyî ya Akademiya Zanistî ya Chineseînî pêşniyar kirin ku stêrkên RR Lyr-ê yên du-dem-demî bikar bînin da ku dûrahiya galaksiyan bi xeletiyek dûrahiya xweşbînkirî ya 1-2% bipîve.

Stêrkên RR Lyr-ê yên du-demî yekta ne ji ber ku ew bi zêdetir ji yek serdemê pêlêdanê nîşan didin. Du serdem bi taybetmendiyên stêrk ên wekî girseyek û pirbûna elementan ve girêdayî ne. Bi lêkolîna van her du serdeman, astronom dikarin têkiliyek serdem-ronahiyê ya serbixwe ji pirbûna hêmanan saz bikin, ku rê dide pîvandina dûrbûnê ku tenê li ser bingeha fotometrîyê ye.

Ev rêbaza nû rêyek peyda dike ku meriv pîvandinên dûrbûna galaksiyên nêzîk tenê ji fotometrîyê, bêyî ku xwe bispêre çavdêriyên spektroskopî, peyda bike. Li gorî Dr.

Stêrên RR Lyr-ê yên ducarî ne tenê pîvandinên dûrahiya rast peyda dikin, lê di heman demê de agahdariya hêja di derbarê pirbûna elementan de jî peyda dikin. Di paşerojê de, bi hatina teleskopayên pêşketî yên wek Teleskopa Îstgeha Fezayê ya Çînê û Çavdêrxaneya Vera C. Rubin, tê çaverêkirin ku bi deh hezaran stêrkên RR Lyr-ê yên dudemî yên li galaksiyên nêzîk werin dîtin. Bi karanîna rêbaza pîvandina dûrbûnê ya li ser bingeha van stêrkan, stêrnas hêvî dikin ku nexşeyek 3D ya têgihîştî ya Koma Herêmî biafirînin û domdarek Hubble-ê ya pêbawer bistînin.

Bi tevayî, karanîna stêrkên RR Lyr-ê yên du-serdemê wekî nîşangirên dûrbûnê rêyek hêvzdar ji bo pêşdebirina têgihîştina me ya gerdûnê û galaksiyên mezin ên di hundurê wê de peyda dike.

Çavkanî:

- Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). Bikaranîna stêrên RR Lyrae-yên du-mode wekî nîşaneyên dûr û metalî yên bihêz. Astronomiya Xwezayê.

- Krediya Wêne: NAOC