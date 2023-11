Ji nû ve vedîtina gerdûnê: Di Astronomiyê de Pêşxistina Pirrengiyê

Maggie Aderin-Pocock, astronom, fîzîknas û zanyarê fezayê yê bi navûdeng, li ser mîsyonek e ku şoreşa cîhana stêrnasiyê bike. Di pirtûka xwe ya dawîn de, "Hunerê Dîtina Stêrkan", ew ne tenê pratîkên bingehîn ên stêrknaskirinê teşwîq dike, lê di heman demê de tevkariyên jibîrbûyî yên zanyarên ji çandên ne-rojavayî di seranserê dîrokê de vedikole.

Demên ku astronomî tenê bi "zilamên spî yên bi togas" re têkildar bû, wekî ku Dr. Ew bi tundî bawer dike ku şaristaniyên li derveyî Yewnanistana Kevin û Romayê di kûrkirina têgihiştina me ya stêrkan de rolek girîng lîstine. Bi hembêzkirina perspektîfên cihêreng, em xwe ji nêrînek berfirehtir a gerdûnê vedikin.

Di serdemekê de ku teleskopên pêşkeftî wêneyên bêhna kunên reş dikişînin û şahidiya zayîna galaksiyan dikin, dibe ku meriv li ser girîngiya pratîka kêm-teknolojiya stêrkan bipirse. Lê belê, Dr. Ew fersendek peyda dike ku em ji nû ve bi ecêbên gerdûnê ve werin girêdan, me teşwîq dike ku em lê bigerin, bihizirin û bipirsin ka çi li derveyî gerstêrka me ye.

Di dema girtina yekem de, Dr. Ew ji wan re hestek rehetiyek ji dijwariyên jiyana rojane pêşkêşî wan kir û tiştan xiste nav perspektîfê. Bi îlhama vê serpêhatiyê, wê di dîroka komstêran û pratîkên stêrnasî yên kevnar de geriya. Bi lêkolîna xwe, wê qada balkêş a archaeoastronomy keşf kir, ku vedikole ka çandên cihê çawa stêran di paşerojê de dîtin û şîrove kirin.

Tevlîbûna zanista kevnar ji hin kesan re kevnar xuya dike, lê Dr. Bi ronîkirina dîroka zengîn a astronomiyê di nav çandên cihê de, ew hêvî dike ku îlhamê bide kesên ciwan ên ku dibe ku berê xwe ji ber sedemên çandî an dîrokî hîs bikin ku ji qadê hatine dûrxistin. Hembêzkirina dengên cihêreng ji bo berfirehkirina têgihîştina me ya cîhanê û pêşdebirina zanîna zanistî pir girîng e.

Her çend di warê zanistê de di pêşvebirina cihêrengiyê de pêşkeftin çêbûbe jî, Dr. Lêbelê, ew geşbîn dimîne, ji ber ku dengên wan ên ku carekê marjînal bûne her ku diçe bilindtir dibe. Wek jineke reş li qadeke bi giranî spî, mêr, ew girîngiya jêhatîbûn û keda xwe di xurtkirina dengê xwe û çêkirina bandorê de nas dike.

Rêwîtiya astronomîkî ya Dr. Ji hêla mêvandarê karîzmatîk ên The Sky at Night, Sir Patrick Moore ve hat teşwîq kirin, wê dest bi keşfkirina gerdûnê kir. Çekdar bi teleskopayek xwemalî, wê çû cîhana optîk û amûran, ku wê berbi kariyerek serfiraz a astronomiyê ve bir.

Bi kurtasî, Dr. Maggie Aderin-Pocock hewl dide ku cîhana astronomiyê bi pêşvebirina cihêrengiyê, parêzvaniya ji bo dîtina stêrkan a bingehîn, û naskirina tevkariyên ku di seranserê dîrokê de ji hêla zanyarên jibîrkirî ve hatine çêkirin veguhezîne. "Hunerê Dîtina Stêrkan" hem wekî rêbernameyek pratîkî û hem jî wekî bîranînek xizmet dike ku ecêbên gerdûnê ji hemî kesên ku wextê xwe vedigirin û li xwe digerin û pirsan dipirsin re peyda dibin.

Çima cihêrengî di warê zanistê de girîng e?

Pirrengî perspektîf û ramanên cihêreng tîne nav zanistê, rê li ber têgihiştinek berfireh a cîhanê vedike. Ew dihêle ku dengên ku ji hêla dîrokî ve hatine marjînalkirin an paşguh kirin, tevlêkirina nûbûn û pêşkeftinê bike.

Arkeoastronomî çi ye?

Arkeoastronomî qadeke lêkolînê ye ku vedikole ka çawa çandên cihêreng di dirêjahiya dîrokê de diyardeyên ezmanî, wek stêrk û komstêrk, dîtine û şirove kirine. Ew lêkolîna strukturên kevnar, berhem û nivîsan e ku rola astronomiyê di şaristaniyên berê de fam bike.

Dîtina stêrkan çawa dikare bi kêrî me were?

Nêrîna stêrkan rê dide me ku em ji nû ve bi ecêbên gerdûnê re têkildar bin û hestek perspektîfê bistînin. Ew meraq û hizirkirinê teşwîq dike, ji bo cîhana li dervayî gerstêrka me nirxek kûr çêdike.

Ez çawa dikarim dest bi stargehan bikim?

Ji bo ku hûn dest bi temaşekirina stêrkan bikin, cîhek tarî ji ronahiya bajêr dûr bibînin. Ezmanê şevê bi çavê xwe yê rût temaşe bikin an jî dûrbînan bikar bînin da ku dîtina xwe zêde bikin. Xwe bi komstêrk û çîrokên wan re nas bikin, û ji bo ku di nasnameyê de arîkar bikin sepan an nexşeyan bikar bînin. Tevlêbûna klûbên astronomiyê yên herêmî an beşdarî bûyerên stêrnasiyê jî dikare rêberî û têgihiştinên hêja peyda bike.