Vekirina Mizgîniya Kozmîkî: Fêmkirina Gerdûna Berfireh

Sirên li dora gerdûna berbelavbûyî berdewam dike ku zanyar û dilxwazan bi heman rengî dîl bigire, tewra piştî nêzîkê sedsalek ji vedîtina wê. Pirsên di derbarê sedem, berfirehbûna destpêkê, rêje, û encamên kûr ên berfirehbûnek bilez de hişê me şaş kiriye. Lêbelê, bidestxistina têgihiştinek kûr a van têgehan pir girîng e, nemaze dema ku ew tê ser perwerdekirina nifşê ciwan.

Werin em di tevna tevlihev a berfirehbûna kozmîk de bigerin û sirên wê gav bi gav derxin holê.

Piştgiriya teorîk: Berî sedsalekê, stêrnasên mîna Alexander Friedmann cesaret kir ku teoriya Einstein ya nisbetbûna giştî li ser gerdûnê bi tevahî bicîh bîne. Di sala 1922 de, Friedmann hevkêşeyên berbiçav ên ku ji hingê ve bûne bingeha kozmolojiyê derxistin. Wî destnîşan kir ku Gerdûnek bi yekrengî bi cûrbecûr cûrbecûr madde, tîrêj û enerjiyê dagirtî ye û di her alî de xwediyê taybetmendiyên fizîkî yên domdar be, nikare statîk û aram bimîne. Di şûna wê de, divê ew an berfireh bibe an jî girêbide. Rêjeya berbelavbûn an jî girêbestê bi tîrêjên enerjiyê yên cureyên cihêreng ên enerjiyê yên li Gerdûnê û keviya wê ya cihê ve girêdayî ye. Van têgehên kûr, ku wekî hevkêşeyên Friedmann hatine formulekirin, têgihîştina me ya gerdûnê şekil daye.

Çavdêriyên destpêkê û vedîtina berfirehbûna kozmîk: Delîlên berfirehbûna gerdûnî ji çend çavdêriyên sereke derketin holê. Vedîtina şoreşgerî ya Henrietta Leavitt ya têkiliya serdem-ronahiyê ya ji bo stêrkên guhêrbar ên Cepheid, stêrnasan hişt ku dûrahiya van stêrkan bipîvin û dûrahiyên gerdûnî diyar bikin. Çavdêriyên Vesto Slipher ên li ser veguheztinên xêzên spektral ên di "nebuleyên" spiral û elîptîkî de diyar kir ku ev tişt bi lez û bezên ecêb ji me vedikişin. Pîvana Edwin Hubble ya Cepheids di van nebulan de hîpoteza ku Gerdûn berbelav dibe zexm kir.

Van vedîtinan, digel çavdêriya ku dûrbûna galaksiyek rasterast bi sorbûna wê re têkildar e, îspat kir ku Gerdûn ne statîk bû, lê bi dînamîk pêşkeftî bû. Hubble Constant, pîvana rêjeya berfirehbûnê, ji bo pîvandina vê berfirehbûnê hate destnîşan kirin. Çavdêrî û pêşkeftinên nû yên di teknolojiyê de têgihiştina me ya berfirehbûnê safî kir, ku rê li ber pîvandinek domdar a Hubble-ê vekir.

Rêwîtiya ji bo têgihîştina gerdûna berbelavbûyî ji qediya dûr e. Zanyar berdewam dikin vekolîna sirên ku di hundurê de ne, ji ber ku teknolojiyên nû û çavdêrî sînorên zanîna me derdixin. Bi kûrbûna kûrtir di karên gerdûnê de, em ji xwezaya balkêş a Gerdûna xwe re hurmetek mezin digirin.

Pirs û Bersîv

Çi bû sedem ku Gerdûn dest bi berfirehbûnê bike?

Sedema rastîn a berfirehbûna destpêkê ya Gerdûnê mijarek lêkolîna domdar dimîne. Zanyaran niha texmîn dikin ku bûyerek ku bi navê Big Bang tê zanîn ev berfereh bû, lê mekanîzmayên rastîn ên li pişt wê hîn jî têne lêkolîn kirin.

Çima vedîtina berfirehbûnek bilez girîng e?

Çavdêriya berfirehbûnek bilez ji bo têgihiştina me ya Gerdûnê bandorên kûr hene. Ew hebûna hêzek paşvekêşanê ya bi navê enerjiya tarî, ya ku lezê dimeşîne pêşniyar dike. Enerjiya tarî beşeke girîng a naveroka enerjiya Gerdûnê pêk tîne, lê cewhera wê ya rastîn nediyar dimîne.

Zanyar di têgihîştina xwe ya berfirehbûna kozmîk de çiqasî ewle ne?

Têgihiştina me ya berfirehbûna kozmîk di sedsala borî de pir pêşketiye. Digel ku çarçoweya bingehîn a ku ji hêla hevkêşeyên Friedmann ve hatî peyda kirin zexm maye, çavdêriyên domdar û pîvandinên safîkirî berdewam dikin ku têgihîştina me safî bikin. Zanyar bi berdewamî hewl didin ku model û teoriyên xwe baştir bikin da ku bigihîjin têgihiştinek kûr a vê diyardeya kozmîk.