Lêkolînek Nû Pêşniyaz dike ku Asteroidên Ultradense Dibe ku Hêmanên Serbilind Bihewînin

Lêkolînek vê dawîyê dît ku hin asteroîdên ultradense yên di pergala meya rojê de dibe ku ji hêmanên pir giran ên ku qet li ser rûyê erdê nehatine dîtin pêk werin. Tîrêjiya van asteroîdan ji madeya kevneşopî ya ku li gerstêrka me tê dîtin pir mezintir e, ku pêkhateya wan ji bo zanyaran bêhempa û balkêş dike.

Nimûneyek Asteroid 33 Polyhymnia ye, ku li kembera asteroîdê ya sereke di navbera Mars û Jupiter de ye. Tîrêjiya Polyhymnia ew qas tund e ku nikare bi tiştek li ser Erdê re were berhev kirin. Vê yekê hişt ku lêkolîner bawer bikin ku ew û asteroîdên din ên mîna wê dikarin ji cûreyên madeyên nedîtî pêk werin ku bi karanîna fîzîka kevneşopî nayên ravekirin.

Lêkolîna ku ji hêla Johann Rafelski û hevkarên wî yên ji Zanîngeha Arizona ve hatî kirin, li ser tiştên ultradense yên kompakt (CUDOs) sekinî. Van laşên astronomîkî xwedan girseyek ji ya osmiumê mezintir e, ku hêmana herî qelih a xwezayî ya li ser Erdê ye. Lêkolîner pêşniyar dikin ku asteroîdên mîna Polyhymnia dibe ku ji hêmanên bi hejmarên atomî yên ji 118 mezintir pêk werin, ku berê qet nehatine dîtin.

Lêkolîna ku ji bo weşandinê di European Physical Journal Plus de hate pejirandin, destnîşan dike ku dibe ku li dora hejmarên atomê 164 "giravek aramiya nukleerî" hebe, ku hêmanên pir giran lê hebin. Her çend hêmanên ji jimareya atomî 118 wêdetir teorîk û bêîstiqrar bin jî, tê çaverêkirin ku tîrbûna van hêmanan di tabloya perîyodîk de bêtir zêde bibe.

Ger were piştrast kirin ku hin asteroîdên di kembera asteroîdê de hêmanên ku nayên bidestxistin hene, ew dikarin bibin armancên pêşerojê ji bo mîsyonên madenê. Îhtîmala bidestxistina hêmanên pir giran, tewra yên ku niha bêîstiqrar in an jî nayên dîtin, ji hundurê pergala meya rojê ve perspektîfek balkêş e.

Di encamnameyê de, ev lêkolîn hebûna potansiyela hêmanên giran ên di asteroîdên ultradense de ronî dike, ku dikare di pêkhatina pergala meya rojê de nihêrînên girîng peyda bike û rêyên nû ji bo keşfkirin û derxistina çavkaniyê ya pêşerojê veke.

Çavkanî: Hêmanên supergiran û maddeya ultradense, Springer