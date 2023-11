Ma Kûçik Ji Gur Zehftir in? Ne Pir, Lê Tevlihev e

By

Kanîn ji 15,000 sal berê ve ji gurên boz derketine rêyek dirêj. Lêbelê, kûçikên nûjen bi rastî ji bav û kalên xwe jîrtir in? Bersiv, li gorî pisporan, ne ewqas rast e. Digel ku kûçik û gur xwedan jêhatîbûnên cihêreng ên naskirî ne, dê nerast be ku îdia bikin ku yek bi xwezayê ji ya din jîrtir e.

Naskirina heywanan rêzek jêhatîbûnê digire, ku dikarin di du kategoriyan de bêne dabeş kirin: zanîna civakî û zanîna ne-civakî. Naskirina civakî dema ku bi heywanên din re têkilî daynin behremendiyên kesek vedibêje, dema ku zanîna ne-civakî bi awayê ku heywan cîhana laşî ya li dora xwe dihesibînin û manîpule dikin. Kûçik û gur xwedî kapasîteyên cognitive yên cihê ne ku bi şêwazên jiyana wan ên taybetî re têkildar in.

Testa nîşankirinê ceribandinek hevpar e ku ji bo pîvandina jêhatîbûnên cognitive hem di kûçikan û hem jî di guran de tê bikar anîn. Di lêkolînek vê dawîyê de, lêkolîneran dît ku kûçik du caran ji guran îhtîmala dîtina xwarina veşartî li ser bingehên wekî nîşankirin an çavnêriyê dîtin. Van vedîtinan destnîşan dikin ku zanîna kûçikê ji bo têgihîştina tevger û mebestên mirovî tête pêşîn. Berevajî vê, dibe ku gur ji sedem û encaman çêtir têbigihêjin, wekî ku wan di ceribandinek de destnîşan kir ku ew xwe ji nêzikbûna kasa vala ya ku hatî hejandin xwe dûr dixin. Têgihîştina Wolves ji sedemîtiyê îhtîmal e ku adapteyî ye, ji ber ku ew bi nêçîra serbixwe ya li daristanê ve girêdayî ne.

Lêbelê, şiyana cognitive nikare bi pergalek rêzek hêsan were kêm kirin. Friederike Range, damezrînerê Navenda Zanistî ya Wolf li Viyanayê, tekez dike ku gelek ceribandin hene ku ji bo nirxandina jêhatîbûnên cognitive di kûçik û guran de. Bi tevayî, gur bêtir meyla karên hevkariyê yên bi celebê xwe ne, dema ku kûçik di kirina peywirên bi mirovan re jêhatî ne.

Armanca van ceribandinan ne ew e ku were destnîşankirin ka kûçik bi xwezayî ji guran jîrtir in, lê ew e ku meriv têgihiştinek kûrtir werbigire ka ka kapasîteyên wan ên yekta yên naskirî çawa wan dihêlin ku li cîhanê rêve bibin. Mîna ku berhevkirina hişmendiya kesên wekî Van Gogh û Einstein dê dijwar be, nirxandina îstîxbarata heywanan ji ber cûrbecûr cûrbecûr jêhatîbûna wan hîn tevlihevtir e.

Di encamê de, îstîxbarata kûçik û guran bi rengek rasterast nayê pîvandin. Her cure xwedan jêhatîbûnên cognitive ên ku li gorî hawîrdor û hewcedariyên wan ên taybetî guncan in. Fêmkirina van ciyawaziyan hurmeta me ji bo jêhatîbûnên naskirî yên balkêş ên ku kenîn, hem kedî û hem jî çolê, nîşan didin zêde dike.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Ma kûçik ji guran jîrtir in?

Digel ku kûçik û gur xwedan jêhatîbûnên cihêreng ên naskirî ne, dê nerast be ku meriv îdia bike ku yek bi xwezayê ji ya din jîrtir e. Kûçik bi gelemperî di têgihîştina tevger û mebestên mirovan de jêhatîtir in, dema ku gur têgihîştinek bihêztir a sedem û encamê nîşan didin.

Lekolînwan di kûçik û guran de çawa dipîvin?

Zanyar ceribandinên cûrbecûr bikar tînin da ku jêhatîbûnên cognitive di kaniyan de binirxînin. Yek ceribandinek hevpar testa nîşankirinê ye, ku lêkoler xwarinê vedişêrin û nîşanên wekî nîşankirin an temaşekirinê peyda dikin. Lêkolîner di heman demê de kapasîteya heywanan ji bo têgihîştina sedem û encamê, performansa wan di karên civakî û laşî de û gelek faktorên din jî lêkolîn dikin.

Çima rêzkirina îstîxbaratê di nav kûçik û guran de dijwar e?

Berawirdkirina îstîxbarata kûçikan û guran, an jî her du kesan, ji ber cûrbecûr celeb jêhatîbûna wan tevlihev e. Cûreyên cihêreng jêhatîbûnên cognitive ku bi adaptasyonên wan ên taybetî yên ekolojîk û pêşkeftinî re têkildar in destnîşan dikin. Wekî din, îstîxbarat di nav çarçoweya mirov de jî pênasekirina dijwar e.

Ma kedîbûn di cûdahiyên cognitive di navbera kûçik û guran de rolek dilîze?

Erê, kedîbûn bandor li ser şiyanên cognitive kûçikan kiriye. Kûçik bi jiyan û xebata bi mirovan re adapteyî bûne, ku li gorî hevpîşeyên xwe yên çolê jêhatîbûnên cihêreng ên cognitive pêşve xistine. Ji aliyekî din ve, gur di nav komên xwe de bêtir xwe dispêrin karên hevkariyê.