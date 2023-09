Struktura Darê ya Herî Kevin ku Heya Keşif Dike Xalên Bapîrên Pêşkeftî

By

Arkeologan li Kalambo Falls a Zambiyayê keşfeke herî kevnar a herî kevn a darîn a ku heta niha hatiye dîtin, bi kêmî ve 476,000 sal vedigere. Ev vedîtin destnîşan dike ku bav û kalên me ji yên ku berê dihatin bawer kirin pêşkeftîtir bûn. Struktura darîn, ku tê bawer kirin ku platformek, rêveçûn, an jûreyek bilindkirî ye, bi taybetî baş hate parastin û delîlên amûrên kevir ên ku ji bo girêdana du têlên mezin bi hev re hatine bikar anîn nîşan dide. Komek amûrên darîn, ku di nav wan de kulmek û darek kolandinê jî hebû, li cihê bûyerê hatin dîtin.

Ev keşf têgihîştina ku bav û kalên me koçer bûn, dişoxilîne, ji ber ku avahî li nêzikî şemalan xaniyek mayînde xuya dike. Hebûna çavkaniyek avê ya herdemî destnîşan dike ku xizmên me xwediyê şiyana plansazkirin û avakirina avahiyên mayînde bûn. Nivîskarê sereke yê lêkolînê, arkeolog Larry Barham, tekez dike ku vedîtin şiyanên veguherîner û ramana razber a bav û kalên me destnîşan dike. Ew pêşniyar dike ku wan jîr, xeyal û jêhatîbûna xwe bikar anîn da ku tiştek ku berê tunebû biafirînin.

Asta bilind a avê li Kalambo Falls tê bawer kirin ku di nav sedsalan de avahiya darîn parastiye. Dîroka Luminescence, rêbazek nû ya ku ji hêla lêkolîneran ve hatî bikar anîn, temenê avahiyê eşkere kir û piştrast kir ku ew berî pêşkeftina Homo sapiens e. Strukturên berê yên darîn dora 9,000 salan vedigerin, ku ev vedîtin di têgihîştina kapasîteyên bav û kalên me yên pêşîn de girîngiyek mezin e.

Ev vedîtin kapasîteyên cognitive yên bav û kalên me, di nav de plansazkirin, dîtbarîkirin, û şiyana afirandina strukturên tevlihev ronî dike. Ew texmînên berê yên di derbarê kapasîteyên û şêwaza jiyanê ya mirovên pêşîn de dijwar dike. Digel ku lêkolînek bêtir hewce ye ku armanc û fonksiyona strukturê bi tevahî fam bike, diyar e ku bav û kalên me xwediyê kapasîteya ramana pêşkeftî û çareserkirina pirsgirêkê ne.

