Kêmbûna metirsîdar a qeşaya deryayê li Antarktîkayê fikaran li ser germbûna gerdûnî zêde dike

Daneyên satelîtê eşkere kirin ku asta qeşaya deryayê ya li derdora Antarktîkayê di demsala zivistanê de gihîştiye nizmek nedîtî, ku ji bo herêmek ku berê li hember bandorên germbûna gerdûnî berxwedêr dihat hesibandin meylek metirsîdar nîşan dide. Vê pêşkeftinê zanyar hişyar kir, yên ku îdia dikin ku berhevokek faktorên wekî okyanûsên germ-rekor, guhertinên di herik û bayên deryayê de, û diyardeya El Niño dibe sedema kêmbûnê.

Qeşaya berfire ya Antarktîkayê bi ronîkirina enerjiya Rojê û sarkirina ava derdorê di sererastkirina germahiya Erdê de rolek girîng dilîze. Lêbelê, heke Antarktîka windakirina qeşaya xwe bidomîne, ew dikare ji pergala sarbûna Dinyayê bibe çavkaniya germahiyê. Qeşaya behrê ya heyî ya li ser rûyê Okyanûsa Antarktîk kêmtirî 17 mîlyon kîlometre çargoşe ye, ku 1.5 mîlyon kîlometre çargoşe di binê navînî ya tîpî ya Îlonê de ye û ji nizmên rekora berê yên ji bo vegirtina cemeda zivistanê pir kêmtir e. Qada qeşayê ya winda bi qasî pênc qatan ji giravên Brîtanîyayê mezintir e û dibe ku ji bo avhewaya gerstêrka me encamên mezin hebin.

Zanyar ji bandora vê kêmbûna qeşaya deryayê li ser Antarktîka û avhewaya gerdûnî bi fikar in. Dr. Walter Meier, ku li Navenda Daneyên Berf û Qeşayê ya Neteweyî çavdêriya qeşaya deryayê dike, ji bo vejandina girîng a di qeşaya deryayê de ne xwediyê nêrînek xweşbîn e. Her çend têgihîştina sedemên tam li pişt kêmbûna qeşaya deryayê ya îsal wekî puzzle bimîne jî, asta qeşaya behrê ya nizm wekî nîşanek girîng tê hesibandin di salek de ku ji hêla gelek tomarên germahiya gerdûnî û okyanûsê ya bilind ve hatî destnîşan kirin. Pispor dibêjin ku qelsiya Antarktîkayê her ku diçe diyar dibe.

Digel lêkolîna bandora li ser Antarktîka û avhewaya gerdûnî, zanyar di heman demê de lêkolîn û çavdêriyê jî dikin da ku sedemên windabûna qeşaya zivistanê baştir fam bikin. Okyanûsên ne asayî germ, guhertinên di herikên deryayê de, û bayên ku bandorê li germahiya Antarktîkê dikin, têne bawer kirin ku faktorên girîng ên alîkar in. Pêşveçûna rewşa hewayê ya El Niño ya li Pasîfîkê jî dibe ku di kêmkirina qeşaya deryayê de rolek bilîze, her çend ew niha bi qels e.

Kêmbûna qeşaya behrê ya li Antarktîkayê ne tenê ji bo herêmê, ji bo civakên peravê yên li çaraliyê cîhanê jî xetereyên girîng çêdike. Zêdebûna asta deryayê ya ku ji ber windabûna qeşaya bejahiyê dibe sedema bahozên zirardar ên ku bi mîlyonan mirovan tehdîd dike. Guhertinên ku di qeşayên Antarktîkayê de diqewimin bi senaryoyên herî xirab ên pêşbînîkirî re têkildar in, hewcedariya lezgîn a çareserkirina germbûna gerdûnî û bandora wê ya li ser ekosîstemên nazik ên gerstêrka me ronî dike.

