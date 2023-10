Vedîtina Jeolojîk a Nû ya li Marsê Potansiyela Jiyana Kevin nîşan dide

By

Lêkolînerên li Enstîtuya Zanistên Gerstêrkan a li Tucson, Arizona, li ser Marsê keşfeke nûjen çêkirine ku dikare ji bo têgihîştina me ya dîroka gerstêrkê û îhtîmala jiyana mîkrobîkî ya kevnar bandorek kûr hebe. Di belavokek vê dawîyê de di Scientific Reports de, tîmê nasnameya golek heriyê ya kevnar li herêmek ku bi navê Hydraotes Chaos tê zanîn ragihand. Ev gola heriyê, ku ji ber rijandina stratîgrafiya mudstone-a gazê pêk tê, nêzî 4 mîlyar sal berê vedigere demek ku Mars îhtîmal e ku bijî.

Girîngiya vê vedîtinê di wê yekê de ye ku golên heriyê, mîna hevpîşeyên xwe yên li ser Erdê, xwedî potansiyela parastina şopên jiyana kevnar di nav nivînên xwe de ne. Li binê golê berhevkirina çîmentoyên gemarî ji bo parastina biomolekulên ku bi jiyana mîkrobial ve girêdayî ne jîngehek îdeal peyda dike. Daniyên di Hydraotes Chaos de, ku tê texmîn kirin ku ji avhewa û kanalên lehiyê yên kevnar derketine, dibe ku xezîneyek delîlên jiyana Marsî ya berê an ya niha dihewîne.

Erdê tevlihev li Hydraotes Chaos ji ber hilweşîna rûbera zuwatir a li jora avhewa çêdibe, di encamê de dîmena kaotîk a ku em îro dibînin. Hebûna kanalên lehiyê yên kevnar, ku zanyar bawer dikin ku berê av ji okyanûsek ku niha winda bûye li deştên bakur vediguhezîne, metirsiya vê herêmê zêdetir dike. Ev dîroka jeolojîkî ya tevlihev ji bo lêkolîna avjenên Marsî û lêgerîna biyomarkerên potansiyel jîngehek bêhempa diafirîne.

Li pêş çavan, NASA Hydraotes Chaos wekî cîhek daketinê ya potansiyel ji bo mîsyonên Marsê yên paşerojê yên ku armanca wan lêgerîna li delîlên biyo-îmzeyan, bi taybetî lîpîdan e, dihesibîne. Berxwedana lîpîdan wan dike armancek balkêş ji bo lêgerînê, ji ber ku wan dikaribû bi mîlyaran salan li ser Marsê ragiriya. Berhemên ku ji gola heriyê ya kevnar li dû xwe hiştiye, ji bo mîsyonên pêşerojê yên ku dixwazin nîşaneyên biyolojîkî bibînin, sozek pir girîng digirin û hêjayî nirxandina pêşîn in.

Gava ku têgihîştina me ya paşeroja jeolojîk a Marsê pêşve diçe, vedîtinên mîna gola heriyê ya kevnar a li Hydraotes Chaos me gavek din nêzî vekirina sirên Gerstêrka Sor dike û îhtîmala jiyana mîkrobîkî ya kevnar li derveyî gerstêrka me derdixe holê.

Pirs û Bersîv

Gola heriyê çi ye? Gola heriyê cureyekî golê ye ku bi kombûna tîrêjên heriyê li binê golê diyar dibe. Çima golên heriyê ji bo lêgerîna jiyana kevnar a li Marsê girîng in? Golên heriyê, mîna hevpîşeyên xwe yên li ser rûyê erdê, xwedî potansiyel in ku şopên jiyana kevnar di tîrêjên xwe de biparêzin. Kombûna axê ji bo parastina biomolekulên ku bi jiyana mîkrobial ve girêdayî ne jîngehek îdeal peyda dike. Çima Hydraotes Chaos herêmek girîng e li ser Marsê? Hydraotes Chaos herêmek eraziyê tevlihev e li ser Marsê ku ji ber hilweşîna rûyê jorîn a avhewa ve hatî çêkirin. Di heman demê de kanalên lehiyê yên kevnar jî vedihewîne ku carekê av ji okyanûsa berê ya li deştên bakur vediguhezîne. Ev dîroka erdnasî ya bêhempa pencereyek berbi rabirdûya Marsê û potansiyela jiyana kevnar a Marsî peyda dike. Biyo-îmza çi ne? Biyo-îmza taybetmendî an maddeyên ku delîlên jiyana berê an niha peyda dikin. Di çarçoweya Marsê de, biyo-îmzeyan dikarin biomolekulan an nîşanên din ên çalakiya mîkrobialê bigirin. NASA di derbarê Hydraotes Chaos de çi difikire? NASA Hydraotes Chaos wekî cîhek daketinê ya potansiyel ji bo mîsyonên Marsê yên paşerojê yên ku armanca wan lêgerîna li delîlên biyo-îmzayan, bi taybetî lîpîdan e, dihesibîne. Lîpîd biomolekulên pir berxwedêr in ku dibe ku bi mîlyaran salan li ser Marsê ragirin.