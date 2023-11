Lêkolîna Nû Têkiliyên Genetîkî Di Navbera Mirovên Kevin û Tenduristiya Derûnî de Dikole

Lêkolînek vê dawîyê ya ku ji hêla lêkolînerên li Spanyayê ve hatî çêkirin destnîşan dike ku mirovên nûjen dibe ku ji bav û kalên xwe yên dûr pêşbîniyek genetîkî ya pirsgirêkên tenduristiya derûnî mîras wergirtine. Lêkolîn rola potansiyela adaptasyonên genetîkî yên ji celebên mirovî yên arkaîk, nemaze Denisovans, di beşdarbûna xirapbûna mirovên hevdem de ji şert û mercên mîna depresyonê re ronî dike.

Lêkolîna ku di kovara PLOS Genetics de hatî weşandin, li ser lêkolînên berê yên ku li ser guhertoyek genetîkî ya taybetî ya bi navê SLC30A9 hûr bûne ava dike. Ev cûrbecûr, ku hate dîtin ku di nav nifûsa Asyaya Rojhilat de bi hilbijartina erênî ve pêşketiye, di rêkûpêkkirina veguheztina zinc de di nav membranên hucreyê de di laşê mirovan de rolek girîng dilîze. Zinc ji bo mezinbûna tendurist û fonksiyona pergalên me yên neurolojîk û berevaniyê, û her weha ji bo domandina hestiyariya pergala nervê pêdivî ye. Di heman demê de tê zanîn ku têkiliya wê bi tenduristiya giyanî re jî heye.

Lêkolîn eşkere dike ku adaptasyonên genetîkî yên bi gena SLC30A9 di mirovên nûjen de rêziknameya wê guhezandiye. Lêkolîna berê li ser têkiliyek potansiyel a di navbera vê guhertoya genetîkî û xetereyek zêde ya depresyonê û pirsgirêkên din ên tenduristiya derûnî de destnîşan kir. Her çend îdiayên zexm ên di derbarê van pêwendiyan de hîna jî di bin lêkolînê de ne, ev lêkolîn ronahiyê dide eslê genetîkî yên potansiyel ên qelsiyên tenduristiya giyanî.

Ji bo ku ev pêşbîniya genetîkî ya li ser nexweşiyên derûnî bêtir lêkolîn bikin, lêkolîner pêşniyar dikin ku lêkolînê berfireh bikin da ku modelên heywanan bi nav bikin. Rubén Vicente, biyologê molekularî ji Zanîngeha Pompeu Fabra, hewcedariya lêkolînek zêde ronî dike ku ji bo pêwendiya di navbera genan û tenduristiya derûnî de bêtir agahdarî bi dest bixe.

Balkêş e, guhertoya genetîkî ya SLC30A9 bi Neanderthals re hev nagire lê dixuye ku bi gena Denisovan re wekhevî heye. Analîzên genomîk eşkere dike ku ev guhertoya îhtîmal e ku ji hevberdana bi mirovên kevnar ên berê, dibe ku Denîsovan, derketiye holê.

Ji bo piştgirîkirina dîtinên xwe, tîmê lêkolînê ceribandinên laboratîfê pêk anîn ku diyar dikin ka ev guhertoya genetîkî çawa bandorê li strukturên hucreyî dike, di nav de mitochondria, rêziknameya zinc û metabolîzmê. Wekî din, ew texmîn dikin ku guhertoya Denisovan dibe ku parastina li dijî avhewa sar peyda kiribe, ji mirovan re feydeyek hilbijartî pêşkêşî dike û beşdarî berbelavbûna guhertoya genê SLC30A9 di nifûsa heyî de dike.

Ev lêkolîn li dîroka pêşkeftina genên me û bandora wan li ser tenduristiya me ya îroyîn vedigere. Her çend ji bo piştrastkirina van pêwendiyan bêtir lêkolîn hewce ye, ev lêkolîn di têgihîştina girêdanên genetîkî yên di navbera bav û kalên me yên kevnar de û kêşeyên tenduristiya derûnî yên ku ji hêla mirovên nûjen ve rû bi rû ne, perçeyek girîng a puzzle peyda dike.

FAQ:

1. SLC30A9 çi ye?

SLC30A9 guhertoyek genetîkî ya taybetî ye ku di birêkûpêkkirina veguheztina zinc di nav membranên hucreyê de di laşê mirovan de rolek girîng dilîze. Zinc ji bo mezinbûn û xebata pergalên neurolojîk û parastinê girîng e û bi tenduristiya giyanî re têkildar e.

2. Denisovaniyan çawa beşdarî xirapbûna mirovên nûjen ji pirsgirêkên tenduristiya derûnî re kir?

Analîzên genomîk destnîşan dike ku Denisovans, celebek mirovî ya kevnar, di demên berê de bi mirovên nûjen re tevlihev bûne. Dibe ku vê hevberdanê adaptasyonên genetîkî destnîşan kiribe, di nav de guhertoya SLC30A9, ku rêziknameya wê guhezand û potansiyel qelsiya mirovên nûjen ji pirsgirêkên tenduristiya derûnî re zêde kir.

3. Ev lêkolîn ji bo pêşîlêgirtin û dermankirina pirsgirêkên tendurustiya derûnî tê çi wateyê?

Dema ku bêtir lêkolîn hewce ye, ev lêkolîn rêyên nû vedike ji bo têgihîştina pêwendiya tevlihev a di navbera genetîk û tenduristiya giyanî de. Nêrînên ku ji vê lêkolînê hatine bidestxistin dibe ku di dawiyê de beşdarî pêşkeftina rêbazên çêtir ên ji bo pêşîgirtin û dermankirina pirsgirêkên tenduristiya giyanî di pêşerojê de bibin.