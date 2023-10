Rapora Rewşê: Pêşketinên di Astrofizîkê de

By

Astrofîzîk qadeke balkêş e ku berdewam dide zanînên li ser sirên gerdûnê. Di raporek statûya dawî de ji hêla astro-ph.EP ve, gelek pêşkeftinên bingehîn hatine destnîşan kirin, ku pêşkeftina berbiçav a ku di vê qada lêkolînê de hatî çêkirin ronî dike.

Pêşveçûnek girîng a ku di raporê de hatî nîqaş kirin vedîtina gerstêrkên derdor e. Gerstêrkên deryanî gerstêrk in ku li dora stêrkên derveyî pergala meya rojê dizivirin, û hebûna wan têgihîştina me ya îmkanên jiyanê yên li derveyî Dinyayê berfireh kiriye. Bi karanîna teknîkên çavdêriyê yên pêşkeftî û teleskopan, zanyaran gelek gerstêrkên derve nas kirin, ku hin ji wan dibe ku potansiyela domandina jiyanê hebe. Ev vedîtin ne tenê zanîna me ya gerdûnê berfireh dike, lê di heman demê de lêgerîna jiyana derveyî erdê jî geş dike.

Pêşveçûnek din a girîng ku di raporê de hatî vegotin lêkolîna maddeya tarî û enerjiya tarî ye. Madeya tarî formek hîpotezîkî ya maddeyê ye ku bi ronahiyê an celebên din ên tîrêjên elektromagnetîk re têkildar nabe, lêbelê hebûna wê bi bandorên wê yên gravîtîkî yên li ser maddeya xuyayî tê destnîşankirin. Ji hêla din ve, enerjiya tarî formek teorîkî ya enerjiyê ye ku tê bawer kirin ku berpirsiyarê lezbûna berfirehbûna gerdûnê ye. Fêmkirina xwezaya maddeya tarî û enerjiya tarî di têgihîştina pêkhate û pêşkeftina gerdûnê de pir girîng e.

Wekî din, raporta statûyê behsa pêşkeftinên di warê pêlên gravîtasyonê de kir. Pêlên gravîtasyonê rîpên di tevna fezademê de ne, ku ji ber lezbûna heyberên girs çêdibin. Di van demên dawî de, vedîtina pêlên gravîtasyonê rêyên nû ji bo lêkolîna diyardeyên astrofizîkî vekiriye, wek yekbûna çalên reş û lihevketina stêrkên neutronî. Ev teknolojiyê rê dide zanyaran ku bûyerên ku berê nedihatin kifşkirin bişopînin, li ser xwezaya gerdûnê nihêrînên hêja peyda dikin.

Pêşketinên ku di raporta statûyê de hatine destnîşan kirin encama hewildanên kolektîf ên stêrnas, fîzîknas û lêkolînerên li çaraliyê cîhanê ne. Bi xistina sînorên zanînê yên domdar, ew me nêzikî vekirina sirên gerdûnê dikin.

