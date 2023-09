Wêneyên Neynikê: Lêkolîner Alice Rings di Lab

By

Lêkolînerên li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Fînlandiyayê cara yekem zengilên Alice di laboratuarê de dîtin. Zengilên Alice zengilên mîna zengilê ne ku barên her monopolên ku di wan re derbas dibin dihejînin, ku ji portala neynikê ya di romana Lewis Carroll "Throughing-Glass" de îlhama xwe digirin. Ezmûnê atomên ultrasar bikar anîn û dikaribû li ser pêvajoyên bingehîn ên di fîzîk û kozmolojiyê de fêkiyan peyda bike.

Vedîtina tîmê du rêzikên lêkolînê yên ku bi qasî 35 sal berê derketine hev. Rêzikek lêkolînê têlên kozmîk vedihewîne, yên ku di fezademê de kêmasiyên 1D yên hîpotetîk in. Van têlan dikarin ji bo kozmolojiyê bandorên kûr hebin, ji ber ku ew dikarin madeyê veguherînin antîmaddeyê. Ger têlên kozmîk hebin, ew ê wekî têlên Alice bêne zanîn.

Rêza duyemîn a lêkolînê balê dikişîne ser monopolan, ku di fezayê de xalên yekjimar in. Monopol û têl dikarin barên topolojîk ên parastî hilgirin, ku dikarin barên rengê magnetîkî, elektrîkî, an quark bin. Di salên 1980-an de, lêkolîneran fêhm kirin ku gava ku ji nêz ve were dîtin monopol dikarin bibin avahiyek mîna lûkê ku jê re zengila Alice tê gotin.

Taybetmendiyek balkêş a zengila Alice ev e ku ger monopolek din ji nîvê wê derbas bibe, yekpol dê veguhere antîparçeyek. Ev gerdûnek neynîkî nîşan dide ku tê de antîmadde li ser maddeyê serdest e.

Di sala 2015-an de, gava ku lêkolîneran di kondensatek Bose-Einstein de monopolek çêkir, di sala XNUMX-an de, serkeftinek çêbû, gazek ji atomên rubidyûmê ku nêzî sifira mutleq sar bû. Lêkolîna herî dawî teknîkên ceribandinê bi rêbazên simulasyonê re li hev kir da ku pêşveçûna demê ya monopolan di kondensate de bişopîne. Lekolînwanan dît ku monopol di xelekên Alice de diherikin, û wan karîbûn rasterast çend taybetmendiyên zengilên Alice bişopînin dema ku monopol pêşve diçû.

Van vedîtinan ji bo têgihiştina me ya şilekên kuantumê xwedî bandor in, destnîşan dikin ku strukturên ku maddeyê vediguherînin antîmaddeyê dikarin di bin şert û mercên taybetî de ji xweber derkevin holê. Lêkolîner hêvî dikin ku ezmûna wan dikare platformek hêja ji bo vekolîna pêvajoyên bingehîn li gerdûnê pêşkêş bike.

Çavkanî: Nature Communications

Definitions:

- Zengavên Alice: dorhêlên mîna zengilê ku barên monopolên ku di nav wan re derbas dibin dihejînin, ku ji portala neynikê ya di "Throughing-Glass" de hatî îlham kirin.

- Monopol: xalên yekane yên barkirinê li fezayê

- Têlên kozmîk: kêmasiyên 1D yên hîpotetîk ên di fezademê de bi bandorên potansiyel ên kûr ji bo kozmolojiyê

Çavkanî: Nature Communications