Nêzîkatiya Nêzîkî Ecêb a Asteroid 2022 JF: Hevdîtinek Kevirê Fezayê

By

Di bûyerek ezmanî ya balkêş de, asteroîdek ku wekî Asteroid 2022 JF hatî destnîşankirin, tê pêşbînîkirin ku îro, 3-ê Mijdarê, berê xwe bide gerstêrka me. Wekî ku ji hêla Navenda NASA ya ji bo Lêkolînên Tiştên Nêzîkî Erdê (CNEOS) ve hatî eşkere kirin, rêwîtiya vê asteroîdê ya taybetî wê bi rengek berbiçav nêzî Cîhanê bike, bi dûrahiya herî nêzîk bi qasî 5.8 mîlyon kîlometre. Asteroid 61,744 JF bi leza xwe ya ku di saetê de 2022 kîlometir e, di fezayê de bi lez û bez diherike.

Navê vê kevirê fezayê yê ji koma Apollo ya Asteroidên Nêzîkî Erdê ye, ji asteroîdê Apollo 1862-an a balkêş, ku yekem car di salên 1930-an de ji hêla stêrnas Karl Reinmuth ve hate dîtin. Asteroidên di vê komê de wekî tiştên ku ji erdê derbas dibin têne zanîn, ku xwediyê axên nîv-mezin ji yên gerstêrka me mezintir in.

Lê ev asteroîdê balkêş çiqas mezin e? Pîvana wê nêzîkê 120 metre fireh e, ew bi qasî balafirekê mezin xuya dike, asteroîda Chelyabinsk a navdar ku di sala 2013-an de bajarê Rûsyayê hilweşand.

Digel ku hîpoteza Alvarez bi navûdeng windabûna dînozoran bi asteroîdek ku 65 mîlyon sal berê li cîhana me xistiye ve girê dide, perspektîfên vê dawiyê di derbarê rêça rastîn a bûyerê de derketine holê. Li gorî fîzîknasê navdar Brian Cox, asteroîdê kolos, ku kratereke 140 kîlometreyî ya felaketî derxistiye holê, ji hêla Jupiter ve, gerstêrka herî mezin a Sîstema Rojê ya me, ji hêla yekî din ve ji riya xwe ya eslî hat avêtin. Jupiter, ku hem wekî afirîner û hem jî wêrankerê cîhanan tê binav kirin, xwedan kapasîteya ku asteroîdan berbi pevçûnên çarenûsî bi Erdê re vedihewîne.

Gava ku em şahidiya derbasbûna Asteroid 2022 JF dikin, bila em li mezinahî û sirên van hevdîtinên kozmîk matmayî bimînin, cihê me di nav berferehiya gerdûna me de tîne bîra me.

Pirs û Bersîv

Pirs: Asteroid 2022 JF dê çiqas nêzîkî Cîhanê bibe?

A: Asteroid 2022 JF tê çaverêkirin ku bi qasî 5.8 mîlyon kîlometran nêzîkatiya xwe ya herî nêzîk ji Cîhanê re bike.

Pirs: Asteroid 2022 JF çiqas bilez diçe?

Bersiv: Ev asteroîda nêzîkî Erdê bi leza 61,744 kîlometir di saetê de di fezayê re digere.

Pirs: Asteroid 2022 JF çiqas mezin e?

A: Asteroid xwedan firehiya texmînkirî dora 120 metre ye, ku ew hema hema bi qasî balafirek mezin e.

Pirs: Hîpoteza Alvarez çi ye?

A: Hîpoteza Alvarez pêşniyar dike ku 65 mîlyon sal berê bandora asteroîdê bû sedema windabûna dînozoran. Ew destnîşan dike ku asteroîd ji hêla Jupiter, gerstêrka herî mezin a Sîstema Rojê ya me ve, bi potansiyel li ser qursek lihevhatina bi Erdê re derketiye.