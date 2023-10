Antîbiyotîk û Bandora li ser Refên Coral

By

Di van salên dawî de, bandora antîbiyotîkan li ser refikên koral bala zanyar û jîngehparêzan dikişîne. Antîbiyotîk maddeyên dikuje mîkrob in ku bi gelemperî wekî derman têne destnîşan kirin an wekî pêvekên xwarinê di heywanan de têne bikar anîn da ku mezinbûnê pêşve bibin. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku antîbiyotîk li dijî vîrusan kar nakin.

Refên koral ekosîstemên jîndar in ku malên cûrbecûr organîzmayên deryayî ne, di nav wan de coral, ku heywanên ku ekseletonek hişk û kevirî çêdikin. Van ekosîstemên nazik ji xetereyên cihêreng re têkildar in, di nav de guheztina avhewa, ku behsa guherînên demdirêj û girîng ên avhewaya Cîhanê dike ku dikare bi xwezayî an di encama çalakiyên mirovan de çêbibin.

Lêkolînan destnîşan kir ku antîbiyotîk dikarin bandorên zirarê li ser refikên coral bikin. Dema ku antîbiyotîk di dermanê mirov an heywanan de têne bikar anîn, ew dikarin bi navgîniya santralên paqijkirina ava çopê an jî ji xebatên çandiniyê diherikin jîngehê. Ev dikare bibe sedema hebûna antîbiyotîkan di ava derdorê de, ku xeterek ji bo ekosîstemên refê koral çêdike.

Lêkolînê destnîşan kir ku rûbirûbûna antîbiyotîkan dikare hevsengiya nazik a bakteriyan di refên koral de têk bibe. Bakterî zîndewerên yekxaneyî ne ku hema hema li her derê dinyayê hene, di nav zindiyên din de jî. Ew di parastina tenduristiya ekosîsteman û arîkariya di pêvajoyên cihêreng ên bingehîn de rolek girîng dilîzin.

Antîbiyotîk ne tenê dikarin bakteriyên bikêr jî bikujin. Ev têkçûn dikare ji bo refikên koral encamên dûrûdirêj hebe ji ber ku bakterî di perçebûna maddeya organîk, gerîdeya xurek û parastina li dijî pathogenan de beşdar dibin. Kêmbûna bakteriyên bikêr dikare şiyana refên koral ên ku ji stresên wekî bilindbûna germahiya avê xelas bibin xera bike.

Ji bilî antîbiyotîkan, çalakiyên mirovî yên din ên wekî berdana kîmyewî li hawîrdorê jî dikarin bandorê li refên koral bikin. Kîmyewî maddeyên ku ji du an zêdetir atoman çêdibin ku di rêjeyek û avahiyek sabit de dibin yek. Van kîmyewî dikarin pêkhateya ava deryayê biguhezînin, bandorê li mezinbûn û pêşkeftina koral û organîzmayên din ên deryayî bikin.

Mixabin ku refikên koral berê di bin xetereya guherîna avhewa û stresên din ên ku ji hêla mirovan ve têne çêkirin de ne. Fêmkirina bandora antîbiyotîk û kîmyewiyên din ên li ser van ekosîstemên nazik ji bo parastina wan pir girîng e. Hewldanên ji bo kêmkirina berdana antîbiyotîkan li hawîrdorê û pêşvebirina pratîkên domdar di parastina tenduristî û cihêrengiya refên koral de girîng in.

Çavkanî:

- Rêxistina Tenduristiya Cîhanê

- Rêveberiya Neteweyî ya Okyanûs û Atmosferê