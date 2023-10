Resonatorên Acoustic Bulk Pîvana Rastî ya Enerjiya Acoustic çalak dike

By

Lekolînwanên ji Zanîngeha Harvard û Zanîngeha Purdue stratejiyek pêşve xistin ku valahiyên siliconê di hundurê resonatorên akustîk ên mezin ên ku ji karbîd silicon 4H (SiC) hatine çêkirin kontrol bikin û bixwînin. Van resonatorên ku pêlên dengbêjiyê zêde dikin an parz dikin, xwedî sepanên cihêreng in, tevî teknolojiyên têlefonê yên RF û quantum. Lêbelê, bi rast pîvandina enerjiya akustîk a ku di wan de bi demê re hatî hilanîn dijwariyek bû. Stratejiya lêkolîneran guheztina frekansên ku ji hêla kêmasiyên di resonatorê ve têne vegirtin an zêdekirin ve girêdayî ye. Wan amûrek bi navê resonatorek akustîk a mezin a paşîn (LOBAR), ku ji 4H SiC hatî çêkirin, bikar anîn da ku kontrola spin-akustîk a valahiyên silicon nîşan bidin. Wan analîzek spektrêya frekansê pêk anîn û xwendina optîkî bikar anîn da ku moda resonansê ya cîhazê binerin. Pîvana ne-dagirker destûrê dide taybetmendiya rastîn a taybetmendiyên acoustîk ên pergalên mîkroelektromekanîkî. Ev lêkolîn îmkanên nû vedike ji bo çêkirina amûrên pêbawer ên pêbawer û performansa bilind.

Çavkanî: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)