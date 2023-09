Di Sîstema Rojê ya Me de Gerstêrka Nehemîn Veşartî heye?

By

Li gorî lêkolînek ku di The Astronomical Journal de hatî weşandin delîlên balkêş ji bo hebûna gerstêrka nehemîn a di pergala meya rojê de derketine holê. Kaxez rêgezên cewherî yên li Kembera Kuiperê ya dûr vedikole, herêmek dîskek ji derveyî Neptûnê ku cîhê gerstêrkên dwarf û gelek Tiştên Trans-Neptûnî (TNO) ye. Digel ku berê li ser hebûna gerstêrkek nehemîn li ser bingeha çavdêriyên TNO yên wekî Sedna îddîa hebûn, ev lêkolîna nû perspektîfek cûda pêşkêş dike.

Lêkolîn destnîşan dike ku gerstêrka Sedna ya pir eccentrîk û dirêjkirî, ligel gerstêrkên meyldar ên TNOyên din, dikare bi hebûna gerstêrkek bi mezinahiya Erdê were ravekirin. Simulasyonên kompîturê destnîşan dikin ku ev gerstêrka hîpotetîk hewce dike ku 1.5-3 qatê girseya Dinyayê be û 250-500 carî dûrahiya di navbera Dinya û rojê de be. Rêwîtiya wê jî dê 30° ber bi balafira pergala rojê ve bibe, diyardeyek ku wekî "senaryoya Gerstêrka Kembera Kuiper" tê binav kirin.

Vedîtina gerstêrkek bi mezinahiya Erdê di pergala rojê ya derve de dê ji bo zanistiya gerstêrk bandorek kûr hebe. Ew hewce dike ku ji nû ve nirxandina pênase gerstêrkek, bi potansiyel avakirina çînek nû ya gerstêrkan. Wekî din, teoriyên damezrandina pergala rojê û pêşkeftina gerstêrkê dê ji nûvekirinê hewce bike.

Teorî dikare bi lêgerîna li komek TNOs bi qasî 150 qat dûrahiya di navbera Erd û rojê de were ceribandin. Tesbîtkirina tiştên weha dê ji bo hebûna gerstêrka nehemîn bibe delîl. Tewra vedîtina çend TNOyên nû jî dikare têgihîştina me ya eslê pergala rojê şoreş bike.

Di encamnameyê de, îhtîmala gerstêrka nehemîn di pergala meya rojê de rêyek heyecanek ji bo vekolîn û ji nû ve nirxandina zanîna me ya der barê derûdora taxa meya ezmanî de peyda dike.

