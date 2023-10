Alternatîfek Ewlekar ji Qendîlê re: Lampên Germkirina Şamiyê

By

Ger hûn ji hawîrdor û bêhna mûman kêfxweş dibin lê ji qirêjiya hewayê ya ku ew dikarin çêbibin bi fikar in, veberhênana li lampa germkirina mûmê bifikirin. Berevajî mûmên kevneşopî yên ku dişewitînin û qirêjan di hewayê de berdidin, lampayên germker ên mûmê mûmê germ dikin da ku bêhna xwe bi kêm gemarî û xetera agir sifir berdin.

Şewitandina mûman, çi bîhnxweş be, çi bêhnfireh be, dikare maddeya perçeyî û karbonmonoksîtê, û her weha pêkhateyên organîk ên guhezbar (VOCs) hilberîne. Van VOCs dikarin bibin sedema pirsgirêkên tenduristiyê yên wekî gêjbûn, gêjbûn, westandin, serêş, û acizbûna nefesê. Di hin rewşan de, pariyên hûr ên ji mûman dikarin bikevin nav xwînê û bandorê li dil bikin.

Digel ku lêkolînek ku di sala 2014-an de hatî kirin encam da ku mûmên bîhnxweş di bin şert û mercên normal de xetereyên tenduristiyê yên nas nakin, dîsa jî tê pêşniyar kirin ku karanîna wan sînordar bikin. Lampeya germkirina mûmê bi helandina mûmê û berdana bêhnê bêyî hewcedariya pêta vekirî vebijarkek ewledar pêşkêşî dike. Her çend lampayên germker ên mûmê hîn jî VOCs derdixin jî, ew li gorî şewitandina mûman kêmtir perçe û karbonmonoksîtê kêmtir hilberînin.

Ji bo ku bêtir bandorên neyînî yên potansiyel kêm bikin, tê pêşniyar kirin ku hûn pencereyek vekin dema ku lampa germker a mûmê bikar tînin da ku hewayê baştir bikin. Bi karanîna lampa germkirina mûmê, hûn dikarin ji bîhnxweşiya mûmên xweyên bijare kêfê bistînin dema ku xetereyên tenduristiyê yên têkildar kêm bikin.

Li sûkê cûrbecûr lampayên germkirina mûmê hene, ku her yek taybetmendî û sêwiranên bêhempa pêşkêşî dike. Hin vebijarkên populer ev in:

Lampeya Germkirinê ya Şama Reş a Funistree: Ev çira sofîstîke germahiya nerm vedihewîne da ku mûmê bihelîne û bêhnê berde. Ew stûyek guhezbar heye da ku mezinahiyên cihêreng ên şûşeyên mûmê bicîh bîne. Lampeya Germkirinê ya Habitu Candle: Ji hêla pargîdaniyek Kanadayî ve hatî çêkirin, ev çira bi tîrêjek çira reş an spî heye. Ew stûyek guhezbar û demjimêrek bernamekirî ya ji bo girtina otomatîk heye. Lampeya Germkirinê ya Liknapho Vintage Candle: Bi awirek kevnar û globeyek siya şîr-camê, ev çira dikare mûmanên heya 13 înç bilindahî bihewîne. Ji bo karanîna kesane jî fonksiyonek demjimêr heye. Light It Upp Finds Candle Germ Lampa: Ev çira tûncê perçeyek ragihandinê ya pirreng e ku dikare hem wekî ronahiya devkî û hem jî wekî germkerek mûmê were bikar anîn. Ew bi bihayek bilindtir tê lê ji bo sêwirana xwe pir tê pesinandin. Living With Candella Candle Candle Lampa Germker: Bi sêwiranek mînîmalîst a bi gewrê matte ve xwedan stûyê guhezbar, demjimêrek bernamekirî ye, û ji karsaziyek piçûk li Kanada tê şandin.

Veberhênana li lampa germkirina mûmê dihêle hûn ji hawîrdora aram û bîhnxweşiya mûman kêfê bikin û di heman demê de xetereyên tenduristiyê yên potansiyel ên bi şewitandina wan re kêm bikin. Hilbijartinek ewledar bikin û ezmûna xweya mûmê bi çirayek germkerê mûmê zêde bikin.

Definitions:

Parçeyên piçûk: Parçeyên piçûk ên ku di hewayê de sekinîne ku dema bêhindanê dibe zirardar bin

Karbonmonoksît: Gazek bê reng û bê bîhn e ku dema bêhna xwe bi tansiyona bilind ve bê jehr e

Pêkhateyên organîk ên volatile (VOC): Kîmyewî yên ku bi hêsanî di germahiya odeyê de di hewayê de diherikin, dibe sedema pirsgirêkên tenduristiyê.

Lêkolîna peer-reviewed: Lêkolînek ku berî ku were weşandin ji hêla pisporên vê qadê ve tê nirxandin û nirxandin

Çavkanî:

Buroya Kalîteya Av û Hewayê ya Tenduristî ya Kanada (biyolog Francis Lavoie)

Gotara orîjînal, "Alternatîfek Ewlekar Ji Candles: Lampên Germtir ên Şamiyê," URL-ya çavkaniyek taybetî tune.