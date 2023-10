Kêmbûna Mercury: Nêrînek nû ya li ser Çalakiya Jeolojîk a Gerstêrkê

Zanyarên gerstêrkan ji mêj ve dizanin ku Gerstêrka herî nêzî Rojê Mercury, bi mîlyaran salan kêm dibe. Lêkolîna nû ya ku di Nature Geoscience de hatî weşandin, di derheqê kêmbûna domdar û çalakiya jeolojîk a gerstêrkê de nihêrînek nû peyda dike.

Hundirê Mercury gav bi gav sar dibe, û dibe sedem ku ew bi qebareya wê kêm bibe. Wekî encamek, rûyê gerstêrkê "xeletên tîrêjê" çêdibe, ku yek deverek axê li ser erdê cîran tê dehfdan, mîna qermîçokên ku li ser sêvek pîrbûyî çêdibin. Scarps, an jî zozanên bi kîlometreyan, li ser rûyê Mercury delîlên vê piçûkbûnê peyda dikin.

Temenê rûxara Mercury bi jimartina tîrêjiya kraterên bandorê dikare were destnîşankirin. Kevir, ku pir kevnar in, destnîşan dikin ku ew bi qasî 3 mîlyar sal in li cihê xwe ne. Lêbelê, pirs ma gelo ev şorp îro hîn jî çalak in an gelo wan demek berê dev ji tevgerê berdaye.

Di lêkolînê de derket holê ku di demên dawîn de ji hêla jeolojîkî ve gelek şorp berdewam kirine, her çend ew bi mîlyaran sal berê hatine destpêkirin. Ev vedîtin dema ku Ph.D. xwendekar şikestinên piçûk ên ku bi navê "grabens" têne zanîn li ser rûberên jor ên dirêjkirî yên hin şûşeyan dît. Van grabenan destnîşan dikin ku dema ku li ser erdê cîran tê xêzkirin, qalik hatiye rijandin, û dibe sedem ku rûxş biqelişe.

Graben taybetiyên piçûktir in, ji 1 km firehtir û kêmtir ji 100 metre kûr in, ku nîşan dide ku ew ji avahiyên kevnar ên ku li ser rûniştine ciwantir in. Li ser bingeha rêjeya zelalbûna ku ji hêla baxçevaniya bandor ve hatî çêkirin, piraniya grabens ji 300 mîlyon salî kêmtir têne texmîn kirin, ku tevgera vê dawiyê pêşniyar dike.

Di lêkolînê de 48 şopên lobatê yên mezin ên bi grabensên pejirandî û 244 şopên din ên bi grabenên muhtemel hatine tespît kirin. Van vedîtinan dê ji hêla pergala wênegiriyê ya li ser mîsyona BepiColombo, mîsyonek hevpar a Ewropî/Japonî ku di sala 2026-an de li dora Mercury-ê bigere, bêtir bêne piştrast kirin.

Heyv, ku di heman demê de sarbûn û girêbestê jî dîtiye, ji bo çalakiya jeolojîk ya dawî delîlên din peyda dike. Analîzên erdhejên ku ji hêla erdhejmarên ku ji hêla mîsyonên Apollo ve li ser rûyê Heyvê mane hatine tomar kirin, nîşan dide ku erdhejên heyvê li nêzî şûşeyên lobatê kom dibin. Wêneyên hûrgilî yên rûxara Heyvê ji orbitê şopên ku ji hêla kevirên ku ber bi rûyên qeşmerî ve diherikin hatine çêkirin, diyar dikin ku erdhejên vê dawiyê destnîşan dikin.

Digel ku mîsyona BepiColombo dê daneyên erdhejê peyda neke, wêneyên wê yên hûrgulî dikarin şopên keviran eşkere bikin ku wekî delîlên pêvek ên erdhejên vê dawiyê yên li Mercury xizmet dikin. Ev lêkolîn li ser çalakiya jeolojîkî ya domdar û piçûkbûna Mercury de têgihiştinên hêja pêşkêşî dike, ji zanyaran re têgihiştinek çêtir a pêşkeftina gerstêrkê ya bi mîlyaran salan re peyda dike.

