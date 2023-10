Zanyar li ser Marsê Gola Mud Potansiyela Keşif Dikin

Zanyaran delîlên ku ew bawer dikin ku berê gola heriyê li ser Marsê bû, ku dikare di lêgerîna nîşanên jiyana berê ya li ser gerstêrkê de îşaretên hêja peyda bike. Lêkolîn li ser Hydraotes Chaos, herêmek kaosê ya li Marsê ku ji çiya, krater û geliyan pêk tê, sekinî. Lekolînwanan dîmenên ku ji hêla Orbitera Mars Reconnaissance ya NASAyê ve hatine kişandin analîz kirin û di hundurê Hydraotes Chaos de deverek davî tesbît kirin ku nîşaneyên gemarî û heriyê ji binê rûyê erdê bilind dibin.

Lêkolîn destnîşan dike ku bi qasî 3.4 mîlyar sal berê, pergalek avhewa li Hydraotes Chaos şikestiye, ku dibe sedema lehiyên mezin ku mîqdarek mezin ji sedimentê li ser rûyê erdê vedihewîne. Ger ku ji nêz ve were lêkolîn kirin, ev çîmento dê bi potansiyel nîşaneyên jîyana berê ya li Marsê bihewîne. Lekolînwan bawer dikin ku di gola heriyê de rûbirûbûna 1.1 mîlyar sal berê çêbûye, piştî ku avên binerdê yên Marsê ji holê rabûn û gerstêrk bêmivan bû.

Di pêşerojê de, zanyar hêvî dikin ku li gola heriyê ya kevnar bêtir lêkolîn bikin da ku diyar bikin ka kengê dibe ku Mars bibe jîngeh û potansiyel mêhvandariya jiyanê. Navenda Lêkolînê ya Ames a NASA amûrek bi navê EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith) çêdike, ku dikare ji bo ceribandina keviran ji bo biyomarkeran, nemaze lipîd, were bikar anîn. Fikr hene ku EXCALIBR li mîsyonek NASA ya pêşerojê ya li Heyv an Marsê bigirin, digel ku Hydraotes Chaos cîhek daketina potansiyela vê amûrê ye.

Ev lêkolîn ronahiyek nû dide ser îhtîmala ku Mars carek din jîyan li xwe bigire û girîngiya vekolîn û vekolînên din ên erda Marsî diyar dike. Ew ji bo mîsyonên pêşerojê yên ku dixwazin sirên Marsê û nîşanên potansiyel ên jiyana berê derxînin perspektîfên balkêş pêşkêşî dike.

Çavkanî: Raporên Zanistî yên Xwezayê