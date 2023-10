Rêbazên Nû yên Bikaranîna Bermahiyên Xwarinê: Nêzîktêdayînek Berdewam

Zanyarên Ewropî, ku ligel pargîdan û koman dixebitin, amûrek biryar-piştgiriyê ya bingehîn pêşve xistin ku armanc ew e ku potansiyela bermahiyên hilberîna xwarinê nas bike û zêde bike. Ev nermalava nûjen ne tenê aliyên teknîkî dihesibîne lê di heman demê de faktorên aborî û domdar jî dihesibîne, pêvajoya biryargirtinê di pîşesaziya çandinî-xwarinê de şoreş dike.

Her sal bi milyonan ton xwarin berba dibin û fêkî û sebzeyan %45ê vê zirarê ne. Bi gelemperî, van bermayiyan li zeviyan diqede an wekî xwarina heywanan ji nû ve têne bikar anîn. Lêbelê, ya ku pir kes pê nahesin ev e ku ev hilberên jêrîn pêkhateyên pîşesaziyê yên hêja hene ku dikarin werin derxistin û çêtir bikar bînin.

Di binê projeya lêkolînê ya Ewropî Model2Bio de, zanyar, pargîdan û kom hatine cem hev da ku ji bo amûrek piştgirî-biryarê prototîpek pêşve bibin. Bi karanîna modelên matematîkî yên pêşkeftî, ev amûr dikare bersiva sê pirsên girîng bide: çi dikare ji bermayîyekê were hilberandin, ew çawa dikare herî aborî were hilberandin, û bandorên hawîrdor û civakî yên rêyên vezîvirandinê yên pêşniyarkirî çi ne?

Bi vê agahiyê ve girêdayî, amûr dikare pêşniyarên li ser vebijarkên herî domdar û lêçûn ji bo vegerandina materyal, kîmyewî, an enerjiyê ji bermahiyên hilberîna xwarinê peyda bike. Ev cîhanek derfetan vedike ji bo pargîdaniyên çandinî-xwarinê, pargîdaniyên rêveberiya çopê, û pîşesaziyên biyo.

Tamara Fernández Arévalo, lêkolînerek li navenda teknolojiya ne-qezenc Ceit li Spanyayê û koordînatorê projeya Model2Bio, balê dikişîne ser girîngiya amûrê: "Pargîdanî bi gelemperî li ser çawaniya birêvebirina bermahiyên xwe ji bilî karanîna wan wekî xwarina heywanan kêm nizanin. Em dixwazin bi awayên cihêreng ên ku van bermayiyan dikarin binirxînin, wekî hilberîna enerjiyê ji biogazê an afirandina hilberên nirx-zêde nîşan bidin."

Her ku meyla gerdûnî ber bi vexwarina hindiktir hilberên heywanan ve diçe, vebijarkên alternatîf ji bo bermahiyên çandinî-xwarinê her ku diçe hewce dike. Mînakî, li şûna ku whey penîr wekî xwarina heywanan were bikar anîn, proteîn dikarin jê werin derxistin da ku alternatîfên ne-heywanî zêde bikin. Ava mayî ya ji vê pêvajoyê, ku ji hêla şekirê ve dewlemend e, dikare bi mîkroorganîzmayan re were şilkirin. Di hebûna oksîjenê de, ev mîkroorganîzma rûnên mîna rûnê palmê hilberînin. Di nebûna oksîjenê de, asîdên organîk têne hilberandin, ku ji bo hilberîna bioplastîk têne bikar anîn.

Amûra-piştgiriya biryarê di destnîşankirina pêvajoya herî aborî ya herî maqûl û jîngehê ya ku were şopandin de rolek girîng dilîze. Bi vî rengî, ew dihêle ku hilberîna hilberên ku hilberîn û lojîstîk bi nirxa wan a bazarê re hevaheng be, di heman demê de şopa wan a ekolojîk sînordar dike.

Li cîhanek ku domdarî serekî ye, pêşkeftina vê amûra piştgirî-biryarê di kêmkirina bermayiyên xwarinê û afirandina aboriyek dorveger de gavek girîng a pêş ve nîşan dide.

Armanca amûra piştevaniya biryarê ya ku ji hêla zanyarên Ewropî ve hatî pêşve xistin çi ye?

Amûra biryar-piştgiriyê armanc dike ku bi berçavgirtina faktorên teknîkî, aborî û domdar ve potansiyela bermahiyên hilberîna xwarinê nas bike û zêde bike. Ew pêşniyarên li ser ka meriv çawa materyal, kîmyewî, an enerjiyê ji van bermayiyan bi awayê herî lêçûn û hawirdorparêz vegerîne peyda dike.

Çima girîng e ku meriv awayên nûjen ên karanîna bermayiyên xwarinê bibînin?

Dîtina awayên nûjen ên ji bo karanîna bermahiyên xwarinê pir girîng e ji ber ku ew bermahiyê kêm dike û nirxa van hilberên jêrîn zêde dike. Li şûna ku werin avêtin an jî wekî xwarina heywanan werin bikar anîn, ev bermah dikarin bibin pêkhateyên pîşesaziyê yên hêja, ku bibin alîkar ji bo aboriyek domdar û dorveger.

Hin mînakên karanîna alternatîf ên bermahiyên çandinî-xwarinê çi ne?

Nimûneyek karanîna alternatîf ji bo bermahiyên çandinî-xwarinê derxistina proteînan ji whey penîr e ku alternatîfên ne-heywanî zêde bike. Ava mayî ya ji vê pêvajoyê dikare bi mîkroorganîzmayan re were şirandin, di encamê de rûnên mîna rûnê palmê di hebûna oksîjenê de têne hilberandin. Di nebûna oksîjenê de, asîdên organîk têne çêkirin, ku dikarin ji bo hilberîna bioplastîk, di nav serîlêdanên din de werin bikar anîn.

Amûra biryar-piştgiriyê çawa sûdê dide pargîdaniyên di pîşesaziya çandinî-xwarinê de?

Amûra-piştgiriya biryarê li ser ka meriv çawa bermahiyên xwe bi bandortir îdare dike agahdariya hêja dide pargîdaniyên çandinî-xwarinê. Ew awayên alternatîf ên hêjakirina van bermayiyan pêşkêşî dike, wek mînak hilberîna enerjiyê ji biogazê an hilberîna hilberên nirx-zêde. Bi hembêzkirina van pratîkên domdar, pargîdan dikarin çopê kêm bikin, şopa xweya ekolojîk zêde bikin, û bi potansiyel rêyên dahata nû kifş bikin.