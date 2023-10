Elmasên Kevnar ên Superdeep Ronahî Diavêjin Çêbûna Superparzemîn

By

Tîmek pispor a navneteweyî almasên superkûr ên kevnar ên ji kanên li Brezîlya û rojavayê Afrîkayê analîz kirin, ronahiyek nû rijandin ser çêbûn, îstîqrar û tevgera superparzemîn. Van almasên ku di navbera 650 û 450 mîlyon sal berê de li binê parzemîna super Gondwana hatine çêkirin, di qonaxên destpêkê yên jiyana tevlihev a li ser Erdê de nihêrînên giranbiha pêşkêşî pêşkeftina parzemînan dikin.

Almasên ku bi milyonan heta bi mîlyaran sal berê çêbûne, dikarin li ser kirasê dinyayê agahiyan bidin. Ew yek ji hindik mîneralan in ku dikarin bijîn û çerxên kevnar ên afirandin û hilweşandina superparzemînan tomar bikin. Analîza van almasên superkûr pêvajoyên jeolojîk ên berê nenas û rola wan di mezinbûna superparzemînên mîna Gondwana de eşkere kir.

Tîma pisporan bi serokatiya Dr. Wan keşf kir ku almas çêbûne dema ku superparzemîn di navbera 650 û 450 mîlyon sal berê de li ser Pola Başûr girtiye. Kevirên mazûvan ên almasan di dema pêkhatina almasê de geş bûne, maddeya mantoyê ya binavbûyî û almas vediguhezîne, bi bandor beşdarî mezinbûna superparzemîn ji jêr ve dibe.

Nêzîkî 120 mîlyon sal berê, Gondwana dest bi perçebûnê kir, û di encamê de okyanûsên îroyîn ên mîna Atlantîkê çêbûn. Elmas, ku têlên zinarên mazûvan hildigirin, di dema teqînên volkanîkî yên tund ên 90 mîlyon sal berê de hatin ser rûyê erdê. Van teqînan li perçeyên parzemînî yên Brezîlya û Afrîkaya rojava, ku berê beşek ji Gondwana bûn, qewimîn.

Lêkolîna van almasên superkûr di derbarê pêkhatin û aramkirina parzemînan de nihêrînek peyda kiriye, ku di dawiyê de beşdarî pêşkeftina zû ya jiyanê li ser Erdê dibe. Dîroka tevlihev a van almasan destnîşan dike ku ew di hundurê Erdê de vertîkal û horizontî geriyane, peydabûn û pêşkeftina superparzemînê şopandine. Ev lêkolîn di têgihîştina mezinbûn û tevgera parzemînan de rola yekbûyî ya almasan ronî dike.

Ceribandin û analîzên tevlêbûna almasê li Zanîngeha Witwatersrand a li Afrîkaya Başûr, ku li wir laboratûvarek îzotop û metodolojiyên nû têne pêşve xistin, berdewam in. Armanca lêkolînê ew e ku têgihîştina me ya li ser çawaniya pêşkeftin û tevgerîna parzemîn, û her weha girîngiya wan ji bo pêşkeftin û domdariya jiyana li ser Erdê zêde bike.

Çavkanî:

- "Almasên superkûr agahdarî li ser çerxa superparzemînê, herêmên binavbûnê eşkere dikin" - Phys.org

- "Sublithospheric almas temen û çerxa superparzemîn" - Xweza