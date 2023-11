Bezîna Zivistanê: Ji Bo Werzişvanên Hewa Sarê Tevgerên Bihêzkirin

By

Zivistana li Kanada dikare bibe hewldanek dijwar. Têkoşîna di nav barîna berfê de, rêveçûna peyarêkên qeşagirtî, û sermaya wêrek tenê çend ji wan astengên ku ji hêla bezvanên dilsoz re rû bi rû ne. Lêbelê, bi amadekirina rast û çend temrînên hêsan, hûn dikarin performansa xwe baştir bikin û di mehên sar de xetereya birînan kêm bikin.

Ji bo ku hûn ji şert û mercên zivistanê re amade bibin, tevlêkirina temrînên hêzê di pergala perwerdehiya we de pêdivî ye. Van temrîn nermbûn, hevsengî, hêz û aramî armanc dikin, ku hemî jî ji bo beza serketî ya zivistanê girîng in. Bi xurtkirina komên masûlkan ên têkildar, hûn dikarin kapasîteya xwe ya domandina aramiyê û hilberandina hêzê dema ku li ser erdek şemitî an neyekser dimeşin zêde bikin.

Yek temrînek bi bandor squat parçebûyî ya Bulgarî ye, ku çarçikan, hamstrings û glutes dike hedef. Li ber rûkenek an rûberek bilindkirî ya hişk, pişta xwe ber bi wê ve rawestin. Lingekî xwe li pişt xwe dirêj bike, serê lingê xwe li ser benkê bihêle, lingê din jî li erdê bimîne. Çokê xwe yê pêş bixin, bihêlin ku çoka paşîn bi nermî bi erdê ve biçe. Kontrolê li seranserê xwe biparêzin û bala xwe bidin ser rahiştina laşê xweya jorîn. Ji bo her lingê sê komên 10-15 dubareyan armanc bikin.

Avakirina masûlkeyên xurt ên golikan jî ji bo beza zivistanê pir girîng e. Ji bo vê armancê bilindkirina golikan û dilopên pêhnê temrînên hêja ne. Li ser yek lingê xwe li ser rûyek bilind, wek derenceyek an qutikê rawestin, û hêdî hêdî rabin ser tiliyên xwe. Ji bo bîskekê bisekine, paşê hêdî hêdî lingê xwe li binê rûyê erdê dakêşin. Li ser her lingê 15-20 dubareyan armanc bikin, û her ku hûn pêşve diçin giraniya xwe zêde bikin.

Xebatek din a bingehîn a ji bo bazdana zivistanê hevsengiya lingê yekane ye. Ev temrîn aramiya fonksîyonel, ya ku ji bo rêveçûna erda zivistanê ya nediyar girîng e, xurt dike. Bi lingên xwe bi firehiya hipê ji hev rawestin û gûtan û navika xwe tevbigerin. Hêdî lingekî xwe çend santîmetre ji erdê rakin û hevsengiyê bigirin. Bi nihêrîna li dora xwe, tevgera milên xwe, û di dawiyê de girtina çavên xwe, xwe bêtir dijwar bikin.

Tevlihevkirina van temrînan di nav rûtîniya xweya perwerdehiyê de ne tenê we ji bo beza zivistanê amade dike lê di heman demê de performansa weya bezê ya giştî jî baştir dike û xetera birînên li seranserê salê kêm dike. Bînin bîra xwe ku hûn guh bidin laşê xwe û rê bidin rojên bêhnvedan û başbûnê. Ewle bimînin û ji dijwarî û xelatên bêhempa yên bazdana zivistanê kêf bikin!

Pirsên Pir tên Pirsîn

Pirs: Ma ev temrîn dikarin bibin alîkar ku pêşî li birînên bezê yên zivistanê bigirin?

A: Erê, van temrîn komên masûlkeyên sereke yên ku beşdarî aramî û hêzê dibin armanc dikin, xetera birînên di dema bazdana zivistanê de kêm dikin.

Pirs: Ma ev temrîn tenê ji bo bazdana zivistanê ne?

A: Dema ku ev temrîn ji bo bazdana zivistanê sûdmend in, ew dikarin di seranserê salê de performansa xebitandinê û pêşîlêgirtina zirarê jî baştir bikin.

Pirs: Divê ez çend caran van temrînan têxim nav perwerdehiya xwe?

A: Biceribînin ku van temrînan li dawiya rojên weya bazdanê an leza bilez zêde bikin. Lêbelê, ji bîr mekin ku rê bidin rojên bêhnvedanê da ku başbûnê pêşve bibin.

Pirs: Ma ez hewceyê amûrek heye ku van temrînan bikim?

A: Pûçikên dabeşkirî yên Bulgarî pêdivî bi rûnsek an rûyek bilindkirî ya zexm heye, dema ku bilindkirina golikan û hevsengiyên yek lingê bêyî amûr dikarin bêne kirin. Ger bixwaze dumbbells dikarin ji bo berxwedana zêde werin zêdekirin.