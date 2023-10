Çaryeka Dawî ya Heyva û Venûsa Birûskî ya li Ezman

5ê çiriya paşîna (November) 2023: Heyva Çaryeka Dawî berî hilatina rojê tê xuyang kirin, digel hebûna geş a Venusê li rojhilat-başûr-rojhilat. Heyv niha nîv tije ye û li rojhilat tê dîtin, ku di navbera stêrkên tarî yên komstêrka Penceşêrê de ye. Her ku berbanga sibê nêzîk dibe, heyv li rojhilat-başûr-rojhilat bilindtir dibe.

Venus, ku bi navê Stêrka Sibehê tê zanîn, li ser asoya rojhilat-başûr-rojhilat 30° bi ronî dibiriqe. Ew bi qasî 40° li milê çepê yê jêrê yê heyvê ye û ber bi rojhilat ve li ber stêrkên dûr ên komstêrka Virgo diçe. Venus bi tenê 0.7° li jor Zavijava, ku wekî Beta Virginis jî tê zanîn, cih digire û sibê sibê dê di nav 0.5° stêrkê de derbas bibe. Ji bo dîtina Zavijava li nêzî gerstêrkê, dûrbînek tê pêşniyar kirin.

Çavdêriya Venûsê bi teleskopê qonaxên wê diyar dike, ku qonaxa niha gibbous e, ango bi qasî %57 ronî ye. Ev qonax wekî qonaxa gibbousê ya sibehê tê binav kirin. Di rojên pêş de, Venus dê berdewam bike ku nêzîkî stêrka Spica bibe, ku dikare bi qasî 5 ° li rojhilat, li dora 27 ° berbi çepê jêrîn ya Venusê were dîtin. Her du dê di nav hefteyek piştî 22-an de bigihîjin hevgirtinek berfireh.

Di êvarê de, Mercury û Mars nayên dîtin. Di 4'ê Kanûnê de Tîv wê bigihîje dirêjbûna xwe ya herî mezin ji rojê, lê pozîsyona wê ya nizm a li esmanê başûrrojavayê di saetên êvarê de dîtina wê asteng dike. Ji aliyê din ve Mars di 17ê Mijdarê de ber bi hevgirtina bilind ve diçe û dê di dawiyê de li ezmanê sibehê xuya bibe.

Lêbelê Saturn dikare li başûr-başûr-rojhilat piştî ava tavê were dîtin, ji stêrên din ên ezmên geştir dibiriqe. Vê dawiyê tevgera xwe ya paşverû bi dawî kir û ber bi rojhilat ve diçe, her çend bi rêjeyek hêdî be. Saturn dikare di heman qada dîmenê ya dûrbînê de wekî Deneb Algedi, dûvikê Capricornus, bi qasî 6.7 ° li binê rastê ya gerstêrkê were dîtin. Ew gav bi gav ber bi Skat û Lambda Aquarii ve diçe.

Jupiter li ser asoya rojhilatê 10° zêdetir e û li ber Aries, li rojavayê xeteke xeyalî ya ji Hamal heta Menkar paşve diçe. Piştî dijberiya wê, Jupiter dê tevahiya şevê xuya bibe.

