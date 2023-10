Nêrînên Nû yên li ser Cama Romaya Kevin Potansiyela Krîstalên Fotonîk vedibêjin

By

Zanyaran li gelek cihên arkeolojîk û avahîsaziyê yên Romaya kevnar keşfek balkêş kirin. Parçeyên keştiyên cam ên Roman ên kevnar, ku bi sedsalan di binê erdê de hatine veşartin, hatine dîtin ku xwediyê potansiyela teknolojîk a nûjen a bêhempa ne. Van perçeyên camê, ku bi rengên xwe yên rondik ên balkêş têne zanîn, bi rastî krîstalên fotonîkî hene ku dikarin bi fîlterkirin û ronîkirina ronahiyê bandorên optîkî çêbikin.

Krîstalên fotonîkî nanostrukturên bi rêzkirî yên atoman in ku dikarin rengdêra rindî biafirînin. Ew di heywanên cûrbecûr de têne dîtin û di heman demê de ji bo cûrbecûr sepanan bi awayekî sûnî hatine çêkirin. Lêbelê, hebûna krîstalên fotonîkî yên li ser perçeyên camê yên Romaya kevnar ne tiştek bû ku tîmê lêkolînê di destpêkê de texmîn dikir.

Keşf ji aliyê profesorên endezyariyê Fiorenzo Omenetto û Giulia Guidetti ve li Silklab a Zanîngeha Tuftsê hat kirin. Struktura molekulî ya van şûşeyên cam ên piçûk bi hezaran salan ji nû ve têne rêz kirin, û di encamê de krîstalên fotonîkî çêdibin. Strukturên atomî û mîneral ên yekta yên li ser şûşeyên camê ji ber rûdana şert û mercên hawîrdorê yên wekî guheztina pH û guheztina avên bin erdê hatine çêkirin.

Tîma lêkolînê bi dilovanî şûşeyek camê ya balkêş bi navê "Wow glass" ji ber xuyangiya wê ya bibirqok bi nav kir. Ev perçek ji cîhek nêzîkî Aquileia ya îroyîn, Italytalya, bajarekî Romaya kevnar hate derxistin. Mîkroskopiya elektronîk a şopandinê pêkhateya avahî û analîza hêmanan a camê eşkere kir.

Patina neynikê ya zêrîn a li derveyê camê ji çêbûna stûnên Bragg, ku qatên silîkayê yên bi dendikên guherbar in, ve girêdayî ye. Tîm bawer dike ku ev avabûn encama pêvajoyên korozyon û nûavakirinê ye ku ji hêla ax, mîneral, ava baranê û faktorên din ve têne rêve kirin. Tebeqeyên maddeya krîstal bi rengek bêhempa rêzkirî ne û ji bi sedan qatên silica û mîneral ên guhezbar pêk tê.

Van vedîtinan ji bo dubarekirin û bilezkirina mezinbûna materyalên optîkî di laboratûarê de îmkanan vedike. Li şûna ku pêdivî bi çêkirina wan hebe, dibe ku lêkolîner karibin van materyalan bi karanîna pêvajoyên wekhev ên ku bi xwezayî li ser perçeyên camê yên Romaya kevnar diqewimin mezin bikin.

Bi tevayî, ev serkeftin ronahiyek nû li ser cama Romaya kevnar û potansiyela wê ya teknolojîk a bêkêmasî dide. Lêkolîna, "Krîstalên Fotonîk ên ku ji hêla demê ve di cama Romaya kevnar de hatine çêkirin," di Proceedings of the National Academy of Sciences de hate weşandin.

Pirs û Bersîv

Krîstalên fotonîkî çi ne?

Krîstalên fotonîkî nanostrukturên ku xwedan birêkûpêkkirina atoman in, di encamê de bandorên optîkî yên bêhempa çêdibin. Ew dikarin ronahiyê fîlter bikin û ronî bikin, rengînek şîn çêdikin. Ev krîstal di xwezayê de di nav heywanên cûrbecûr de têne dîtin û di heman demê de ji bo cûrbecûr sepanan bi awayekî sûnî hatine çêkirin.

Girîngiya krîstalên fotonîkî yên ku li ser cama Romaya kevnar hatine dîtin çi ye?

Vedîtina krîstalên fotonîkî yên li ser perçeyên camê yên Romaya kevnar di derheqê potansiyela teknolojîk a bêhempa ya van berheman de têgihiştinek peyda dike. Ew bi demê re pêkhatina xwezayî ya materyalên optîkî eşkere dike, ku bi potansiyel dikare di laboratûarê de were dubare kirin û bilez kirin. Ev fersendek ji bo mezinbûna materyalên optîkî vedike ne ku tenê bi pêvajoyên hilberînê ve girêdayî be.

Krîstalên fotonîkî çawa li ser şûşeyên camê yên Romaya kevnar çêbûn?

Tê bawer kirin ku çêbûna krîstalên fotonîkî yên li ser şûşeyên camê encama korozyon û pêvajoyên nûavakirinê ye. Guhertinên di şert û mercên hawîrdorê de, yên wekî pH û guherbarên avên bin erdê, digel hebûna ax û mîneralan, beşdarî belavbûn û korozyona çerxîkî ya silica di camê de bûn. Tebeqeyên encam ên materyalê krîstal bi rengek nebawer têne rêz kirin û ji silica û mîneralên alternatîf pêk tên.