Wesayîta Suborbital a New Shepard ya Blue Origin Zêdetirî salek li erdê dimîne

Wesayîta jêrzemînê ya New Shepard ya Blue Origin ji sala 2022-an vir ve zêdetirî salek e ku hatiye xwarê. Di dema destpêkirinê de, bihêzkera qonaxa yekem a ku ji nû ve tê bikar anîn pirsgirêkek rû da û qeza kir, dema ku kapsulê pergala xweya revê ya acîl bi cih kir û bi ewlehî daket. digel hemî bargiranên xwe yên lêkolînê saxlem. Lêpirsînek ku ji hêla Blue Origin ve hatî kirin eşkere kir ku nozê li ser motora BE-3PM ya qonaxa yekem rastî têkçûnek termo-strukturî bûye, ku rê li ber nelihevkirina lêdanê û bidawîbûna zû ya mîsyonê vedike.

Di Adarê de, Blue Origin tedbîrên rastkirinê yên ku ew bicîh dikir ragihand, ku tê de guheztinên sêwiranê li odeya şewitandinê û pîvanên xebitandinê vedihewîne da ku pirsgirêkên germahiya nozzle û germahiya germê çareser bike. Pargîdanî hêviyên xwe diyar kir ku di demek nêzîk de vegere firînê û heman koma 36 bargiranên lêkolînê ji nû ve bide destpêkirin. Lêbelê, ev 5.5 meh ji nûvekirinê re derbas bûye, û New Shepard hîn jî derneketiye.

Digel ku Blue Origin li ser rewşa New Shepard an jî demek ji bo vegerê bo firîna wê nûvekirinên girîng peyda nekiriye, hevrikê wê yê sereke, Virgin Galactic, di vê heyamê de çar mîsyonên rêwiyan bi karanîna balafira fezayê ya VSS Unity bi serfirazî dest pê kir. Virgin Galactic naha heşt mîsyonên fezayê yên ekîb hene, du ji Blue Origin zêdetir. Her çend her du pargîdanî armanc dikin ku ji xerîdar re ezmûnek kurt a bê giraniyê û nihêrînek Erdê ji fezayê pêşkêşî bikin, VSS Unity ji 60 heta 90 hûrdem dirêjtir li orbitê dimîne, li gorî ya New Shepard 10 û 12 hûrdem.

Blue Origin ji bo çareserkirina pirsgirêkên teknîkî yên bi New Shepard re û vegerandina firînê di zûtirîn dem de dilsoz dimîne. Demjimêra dirêjtir a firînên Virgin Galactic dibe ku di bazara tûrîzma fezayê ya jêrorbital de pêşbaziyek bide wan ji bo kesên ku li ezmûnek berfirehtir li derveyî sînorên atmosfera Erdê digerin.

Definitions:

– Wesayîta jêrorbital: Keştiya fezayê ku ji bo bigihêje fezayê hatiye çêkirin lê li dora Erdê rêgezeke bi îstîqrar bi dest nexe.

- Pêşkêşkera qonaxa yekem a ku ji nû ve tê bikar anîn: Qonaxa destpêkê ya roketekê ku di dema avêtinê de piraniya pêşbaziyê peyda dike û dikare ji bo mîsyonên paşîn were vegerandin û ji nû ve were bikar anîn.

- Anomalî: Ji reftarên bendewarî an normal dûrketin.

- Motora BE-3PM: Motora ku li qonaxa yekem a wesayîta New Shepard ya Blue Origin tê bikar anîn.

Çavkanî: Blue Origin, Virgin Galactic