Lêgerîna Ezmanê Şevê: Jupiter û Heyvên wê

Di meha Çile de, stargeran fersend heye ku di dema êvarê de li gerstêrka geş Jupiter li esmanê başûr-rojhilatê temaşe bikin. Wek stêrkek herî geş li ezmên piştî rojavabûnê, Jupiter bi hêsanî tê dîtin. Di çend hefteyên pêş de, Jupiter dê hêdî hêdî ber bi rojhilat ve li ber Aries here.

Ji bo ku Jupiter bi cîh bikin, bi tenê li başûrê rojhilatê ku ew ê di nîvê rê de li ezmên bi cîh bibe binihêrin. Serişteyek arîkar ev e ku hûn destê xwe dirêj bikin û bi tiliya xwe li ser jorîn kulmek çêbikin. Dûrahiya li seranserê kulmê ji tiliya tilikê heya tiliya pembe bi qasî 10 pileyî ye, ku dikare wekî referans ji bo destnîşankirina nêzîkbûna Jupiter ji stêrkên cîran re were bikar anîn.

Hamal, stêra herî geş a Aries, 11 dereceyan li jêrî rastê Jupiter e, lê Menkar, beşek ji komstêra Cetus, ji 14 pileyî ber bi jorê rastê ve ye. Van stêrk bi qasî yek kulmek dûrî Jupiter têne dîtin, her çend li deverên bajarî û derbajaran, dûrbînek pêdivî ye ku meriv wan bi perda ronahiya derve ve bibîne.

Bi bikaranîna destek domdar û dûrbînek, her weha gengaz e ku meriv çar heyvên herî mezin ên Jupiter, ku wekî peykên Galileyê têne zanîn, were dîtin. Ev heyv dikarin her şev li her du aliyên Jupiterê li cihên cûda werin dîtin, û guhertinên orbital ên wan di çend demjimêran de têne dîtin.

Wekî din, bi rêya teleskopê, stêrknas dikarin çavek ji Xala Sor a Mezin a Jupîterê bigirin, bahozeke mezin a di atmosfera gerstêrkê de ku bi kêmî ve 400 sal e heye. Demên dîtina herî baş ji bo Xala Sor a Mezin di vê hefteyê de wiha ne: 1-ê Çile - 2:05 danê êvarê û 9:56 êvarê, 2-ê Çile - 5:47 êvarê, 3-ê Çile - 11:35, Rêbendan. 4 - 7:26 êvarê, 6ê Çile - 1:13 danê sibê (li esmanê rojava kêm) û 9:05 êvarê, û 7ê Çile - 4:56 êvarê Li Chicago, ev tenê bîst hûrdem piştî rojavabûnê pêk tê.

Di êvara 6-an de, stêrknas jî dikarin bibin şahidê siyên heyvên Europa û Ganymede li binê Xala Sor a Mezin, bi qasî sî hûrdeman berî ku ew bigihîje cîhê xwe yê herî baş.

Demekê xwe bavêjin derve û ezmanê şevê bigerin, ji ber ku Jupitera geş li benda êvara başûr-rojhilatê ye, dîmenek balkêş pêşkêşî stêrknas û dildarên astronomiyê dike.