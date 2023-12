Death Stranding 2: TGA 2023에서 새로운 예고편과 게임 플레이 공개 예정

By

팬들이 올해의 게임 발표를 간절히 기다리면서 The Game Awards 2023을 둘러싼 흥분은 최고조에 달하고 있습니다. 올해 치열한 경쟁으로 플레이어들은 어떤 타이틀이 XNUMX위를 차지할지 궁금해하지 않을 수 없습니다. 그러나 기대는 여기서 끝나지 않습니다. 팬들은 유명 게임 개발자 코지마 히데오(Kojima Hideo)가 행사에 참석할 것이라는 큰 힌트를 받았습니다.

코지마의 어시스턴트인 아야코(Ayako)는 최근 소셜 미디어에 더 게임 어워드(The Game Awards)를 하루 앞두고 로스앤젤레스에 도착했음을 알리는 글을 올렸습니다. 행사 주최자인 제프 케일리(Geoff Keighley)도 해당 게시물에 댓글을 달아 놀라움을 표시했다. 그러나 팬들은 Keighley가 LA에 Kojima의 존재를 알지 못했다고 확신하지 못했습니다.

이제 코지마의 참석 소식이 퍼지면서 팬들은 우리가 데스 스트랜딩 2의 새로운 예고편을 접하게 될지도 모른다고 추측하고 있습니다. 코지마가 마침내 데스 스트랜딩 2의 시네마틱 예고편을 공개하면서 그러한 발표를 한 것은 드문 일이 아닙니다. 올해의 행사. 이번에는 게임 플레이 영상도 볼 수 있어 팬들은 더욱 많은 기대를 모으고 있습니다. 코지마는 항상 청중을 놀라게 하기 때문에 The Game Awards 2023에서는 그에게서 예상치 못한 일을 기대할 수 있다고 해도 무방합니다.

다른 소식으로, 비대칭 멀티플레이어 공포 게임인 Dead by Daylight의 팬들에게도 기대할 만한 것이 있다는 소식입니다. 개발자들은 최근 사랑받는 동일한 공포 세계를 배경으로 하는 싱글 플레이어 스핀오프 세트를 암시했습니다. 발표에서 동영상이나 게임플레이가 공유되지는 않았지만 The Game Awards에 태그를 지정하여 이벤트 중 공개 가능성을 암시했습니다. Dead by Daylight 팬들은 "월드 프리미어"가 확정되면서 흥분할 이유가 생겼습니다.

The Game Awards 2023은 의심할 여지 없이 전 세계 게이머들에게 흥미롭고 기억에 남는 이벤트가 될 것입니다. 코지마 히데오와 같은 유명 인사들과 스릴 넘치는 공개를 약속하는 팬들은 이번 밤에 어떤 일이 벌어질지 몹시 기대하고 있습니다.