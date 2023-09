Orange Pi, Orange Pi Zero 2W 출시: Raspberry Pi Zero 2W의 강력한 대안

Orange Pi는 경쟁사에 비해 향상된 성능과 향상된 메모리를 제공하는 최신 제품인 Orange Pi Zero 2W를 공개했습니다. Orange Pi Zero 2W는 Allwinner H618 쿼드 코어 Cortex-A53 프로세서로 구동되므로 TV 박스, 스마트 스크린 캐스팅 장치, 스마트 홈, 스마트 게이트웨이 및 사물 인터넷을 포함한 다양한 애플리케이션에 대한 강력한 선택입니다. (사물인터넷).

Orange Pi Zero 2W는 원래 Raspberry Pi Zero의 고성능 후속 제품으로 2년 2021월에 출시된 Raspberry Pi Zero 2W에서 영감을 얻었습니다. Raspberry Pi Zero 53W는 Raspberry Pi Zero 1.5W와 유사하게 쿼드 코어 Arm Cortex-A50 프로세서를 갖추고 있지만 최대 2GHz의 클록 속도를 제공하여 기본 속도에서 Raspberry Pi Zero 31W보다 2% 더 빠릅니다. 또한 OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 및 Vulkan 1.1을 지원하는 Arm Mali GXNUMX-MPXNUMX 그래픽 프로세서를 자랑합니다.

Orange Pi Zero 2W의 주요 장점 중 하나는 메모리 용량입니다. 사용자는 1GB, 1.5GB, 2GB 또는 4GB RAM 중에서 선택할 수 있습니다. 이는 Raspberry Pi Zero 2W에서 사용 가능한 최소 용량의 두 배, 최대 용량의 최대 16배입니다. 이 보드에는 XNUMXMB의 SPI 플래시 메모리와 기본 스토리지용 microSD 슬롯도 포함되어 있습니다.

Orange Pi Zero 2W의 주요 기능에는 2.0k4을 지원하는 미니 HDMI 60 포트, USB 2.0 Type-C 포트 40개(전원용 5개, 장치용 5.0개) 및 채워지지 않은 XNUMX핀 GPIO 헤더가 있습니다. 또한 Wi-Fi XNUMX 및 Bluetooth XNUMX/BLE 연결도 통합되어 있습니다.

확장 기능 측면에서 Orange Pi Zero 2W는 USB 24 레인 2.0개, 10/100 이더넷 연결, 아날로그 오디오 및 비디오 지원, 적외선 수신기, 전원 및 사용자 연결을 포함하는 맞춤형 2핀 확장 인터페이스를 제공합니다. -정의된 버튼. Raspberry Pi Zero 2.0W와 같은 CSI(카메라 직렬 인터페이스) 커넥터는 없지만 Orange Pi는 카메라 지원을 위한 대안으로 USB XNUMX 연결을 제공합니다.

소프트웨어 호환성에는 Android 12, Debian 11 및 12, Ubuntu 20.04 및 22.04는 물론 회사 자체 Arch Linux 기반 Orange Pi OS도 포함됩니다.

Orange Pi Zero 2W는 Orange Pi의 AliExpress 스토어에서 구입할 수 있으며 가격은 12.90GB RAM 모델의 경우 1달러, 23GB 모델의 경우 4달러입니다. 또한 아날로그 오디오가 포함된 확장 보드, 풀사이즈 USB 2.0 포트, 이더넷 포트, 버튼 및 적외선 수신기가 포함된 번들은 배송비를 제외하고 17.80달러부터 시작합니다.

전반적으로 Orange Pi Zero 2W는 Raspberry Pi Zero 2W에 대한 경쟁력 있는 대안으로 향상된 성능, 충분한 메모리 옵션 및 다양한 연결 기능을 제공하므로 다양한 IoT 및 스마트 홈 애플리케이션에 적합한 선택입니다.

