Les hominidés, qui comprennent les humains, les singes africains et leurs ancêtres 화석, ont une Origine complexe et Restent un sujet de débat en paléoanthropologie. 펜던트 오랜 시간, l'idée d'une 원산지 아프리카인 지배, mais la découverte defosles en Europe et en Anatolie a récemment remis en 질문 cette 가설.

토론토 대학의 David Begun 교수와 앙카라 대학의 Ayla Sevim Erol 교수의 지도교수는 새로운 관점에서 새로운 관점에 대한 아나돌루비우스 터키의 화석 식별에 대한 기록을 확인했습니다. Les Fossiles de Cet Animal ont été découverts en Turquie et ont été analyzes à l'aide de la technology de l'imagerie miroir, qui permet de reconstrruire des 파편 뼈 뼈대 또는 단편화.

L'analyse desfosles suggère que Anadoluvius turkae était de la taille d'un grand chimpanzé mâle et vivait dans des 서식지 친척 ouverts. Son régime alimentaire était composé d'aliments durs propant de source terrestres. Les chercheurs pensent que cet 동물 faisait 파티 d'un groupe d'hominidés primitifs qui ont évolué en Europe et en Méditerranée orientale avant de migrer vers l'Afrique.

새로운 관점 soulève des questions sur pourquoi les hominidés auraient quitté l'Europe et pourquoi ils ne se sont pas également dispersés en Asie. Les chercheurs admettent que l'évolution est imprévisible et que les 조건 étaient peut-être plus 유리한s à une dispersion vers l'Afrique. Des recherches futures en Afrique et en Eurasie pourraient aider à éclaircir ces questions sur nos ancêtres lointains.

