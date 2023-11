Lies of P 업데이트 1.3.0.0은 흥미로운 게임 플레이 개선 사항을 소개합니다

By

많은 호평을 받은 액션 RPG Lies of P가 최신 업데이트 버전 1.3.0.0을 출시했습니다. 이번 업데이트에는 다양한 새로운 기능과 콘텐츠는 물론 전반적인 게임 플레이 경험을 향상시켜줄 중요한 밸런스 변경 사항이 포함되어 있습니다.

이번 업데이트에서 가장 흥미로운 추가 사항 중 하나는 새로운 의상 도입입니다. 이제 플레이어는 '장비' 및 '가방' 메뉴에서 이러한 의상을 찾을 수 있습니다. 새롭게 추가된 아이템 중에는 '연금술사의 모자', '보물사냥꾼의 가면', '보물사냥꾼의 사냥복', '환상의 에메랄드 안경' 등이 있습니다. 이 의상은 게임에 새로운 시각적 감각을 더할 뿐만 아니라 독특한 능력치 보너스도 제공합니다.

또한 의상 메뉴에 새로운 카테고리가 추가되어 플레이어가 헤어 섹션에서 마스크와 액세서리를 함께 장착할 수 있습니다. 이를 통해 플레이어는 더 많은 사용자 정의 옵션을 제공하고 자신만의 고유한 모습을 만들 수 있습니다.

이 업데이트에는 게임 플레이를 개선하기 위한 다양한 밸런스 조정도 포함되어 있습니다. 필드 난이도가 감소되어 플레이어가 더욱 원활하고 즐거운 경험을 할 수 있습니다. 또한, 일부 몬스터의 공격 속도가 보다 직관적으로 조정되었습니다. 특정 몬스터의 스탠스 브레이크 시간도 늘어났으며, 게임 흐름에 맞춰 몬스터와 함정의 출현 위치도 조정되었습니다.

또한 P-Organ 능력인 'Rising Dodge'가 기본 능력으로 변경되어 게임 시작부터 플레이어에게 더 큰 접근성을 제공합니다. 특정 무기의 데미지 증가, 스탠스 브레이크의 트리거 속도 향상, 다양한 무기 유형의 공격 속도 및 충전 시간 조정 등 전투 밸런스 조정도 이루어졌습니다.

Lies of P 커뮤니티는 이 업데이트를 간절히 기다리고 있으며 지금까지의 반응은 압도적으로 긍정적이었습니다. 이제 플레이어는 더욱 세련되고 균형 잡힌 게임 플레이 경험을 즐길 수 있으며, 동시에 캐릭터를 개인화하기 위한 새로운 의상 옵션을 실험할 수도 있습니다.

FAQ :

Q: Lies of P는 언제 출시됐나요?

A: P의 거짓말은 18년 2021월 XNUMX일에 개봉되었습니다.

Q: Lies of P는 어떤 플랫폼에서 이용할 수 있나요?

A: Lies of P는 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X 및 S, PC(Steam), Mac(Mac App Store)에서 이용할 수 있습니다.

Q: Lies of P의 게임 플레이 스타일은 무엇입니까?

A: Lies of P는 피노키오의 고전 동화를 블러드본 스타일의 게임플레이 환경에서 재해석한 소울라이크 액션 RPG입니다.

Q: P의 거짓말에 대한 리뷰 점수는 무엇입니까?

A: IGN은 리뷰에서 Lies of P에 8/10점을 부여했습니다.

Q: Lies of P에 대한 연습을 찾을 수 있나요?

A: 예, IGN은 게임 플레이 과정에서 지침이 필요한 플레이어를 위해 Lies of P 연습을 제공합니다.

Q: 1.3.0.0 업데이트에 버그 수정이 있나요?

A: 예, 업데이트에는 캐릭터가 하늘로 발사되는 문제, 의도하지 않은 완벽한 가드, 보호할 수 없는 공격 등과 같은 문제를 해결하는 다양한 버그 수정이 포함되어 있습니다.

Q: 영어가 아닌 플레이어를 위한 개선 사항이 있나요?

A: 예, 업데이트에는 업데이트된 번역과 영어, 중국어, 일본어의 오타 수정이 포함되어 있습니다.

Q: IGN의 영국 뉴스 편집자 Wesley Yin-Poole에게 연락할 수 있나요?

A: 예, Wesley에게 다음 주소로 연락하실 수 있습니다. [이메일 보호].