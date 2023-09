Intel, Starfield 플레이어용 그래픽 드라이버 업데이트 출시

By

Intel은 매우 기대되는 게임 Starfield를 플레이하는 Arc A-Series 및 Iris Xe GPU 사용자를 위해 특별히 설계된 새로운 그래픽 드라이버 버전 31.0.101.4672를 출시했습니다. 이 업데이트는 더 빨라진 로드 시간, 향상된 안정성, 시각적 아티팩트 감소 등 플레이어가 겪었던 여러 문제를 해결합니다.

Starfield가 조기 액세스로 출시되자 Intel Arc 그래픽 카드 소유자는 게임 경험을 손상시키는 수많은 결함과 버그에 직면했습니다. 이러한 문제 중 일부는 게임이 실행되지 않거나 실행 직후 충돌하는 등 특히 눈에 띄었습니다. 이전에는 Intel이 업데이트된 드라이버 및 최적화를 제공한 실적을 고려할 때 매우 기대되는 이 타이틀에 대한 게임용 드라이버를 준비하지 못했다는 사실이 놀랍습니다.

그러나 며칠 전 베타 드라이버 업데이트가 출시되어 Arc GPU 사용자가 초기 액세스 단계임에도 불구하고 마침내 게임을 탐구할 수 있게 되었습니다. Intel은 이 베타 드라이버가 최적의 성능을 보장하기 위해 더욱 개선되고 조정될 것임을 확인했습니다.

최신 그래픽 드라이버인 31.0.101.4672 WHQL은 게임 로드 시간의 대폭 감소, 안정성 개선, 텍스처 손상 및 장면 깜박임 수정 등 Starfield와 관련된 몇 가지 특정 문제를 해결합니다.

이러한 수정에도 불구하고 인텔이 적극적으로 작업하고 있는 게임에는 특정 영역의 애플리케이션 불안정성, 광원의 텍스처 깜박임, 특정 개체의 낮은 텍스처 디테일 등 알려진 문제가 여전히 남아 있습니다. Intel은 Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI 및 Adobe After Effects를 포함한 다른 소프트웨어 타이틀과 관련된 문제도 해결하고 있습니다.

또한 Intel은 Arc GPU의 설명할 수 없는 팬 속도 증가를 조사하고 있습니다. 플레이어는 최상의 안정성을 위해 계속해서 높은 사전 설정 또는 낮은 설정을 선택해야 합니다.

