뜨거운 공기를 식수로 전환: 물 수확의 새로운 혁신

텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스의 연구원들은 물 부족에 대한 해결책을 찾는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 최신 연구에서 그들은 태양 에너지만을 사용하여 뜨거운 공기에서 깨끗한 식수를 추출할 수 있는 분자 공학 하이드로겔을 개발했습니다.

하이드로겔은 화씨 104도에 달하는 높은 온도에서도 대기로부터 물을 신속하고 효율적으로 추출할 수 있어 과도한 열이 발생하고 깨끗한 물에 대한 접근이 제한된 지역에 적합합니다. 이 기술을 사용하면 개인은 추가 에너지 소비 없이 장치를 야외에 배치하기만 하면 물을 얻을 수 있습니다.

하이드로겔은 습도 수준에 따라 겔 물질 3.5kg당 7~XNUMXkg의 물을 생성할 수 있습니다. 이 연구를 차별화하는 점은 하이드로겔이 마이크로겔에 적응할 수 있다는 것이며, 이는 물 포집 및 방출의 속도와 효율성을 크게 향상시킵니다. 연구진은 하이드로겔을 마이크로 크기의 입자로 변환함으로써 여러 일일 주기를 통해 물 생산량을 크게 증가시킬 수 있는 매우 효율적인 흡착제를 개발했습니다.

기술을 확장하는 것이 다음으로 중요한 단계입니다. 연구원들은 자신들의 연구 결과를 전 세계적으로 활용할 수 있는 깨끗한 식수를 만들기 위한 저비용의 휴대용 솔루션으로 전환할 계획입니다. 이러한 발전은 인구의 거의 60%가 이러한 문제에 직면하고 있는 에티오피아와 같이 깨끗한 물에 대한 기본적인 접근이 부족한 인구의 삶을 변화시킬 수 있습니다.

이 기술에 대한 향후 계획에는 마이크로겔 엔지니어링을 최적화하여 효율성을 더욱 향상시키는 것이 포함됩니다. 연구원들은 또한 생산 비용을 줄이기 위해 유기 재료의 사용을 탐구하고 있습니다. 그러나 흡착제 생산 규모를 확대하고 제품의 내구성을 보장하는 데에는 여전히 과제가 남아 있습니다. 또한 다양한 애플리케이션 시나리오를 위한 휴대용 버전의 장치를 만들기 위한 노력이 진행 중입니다.

이 획기적인 발전은 물 부족으로 인해 영향을 받는 지역에 희망의 등불을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 태양 에너지를 사용하여 뜨거운 공기를 식수로 바꾸는 능력은 전세계 물 부족 문제를 완화할 수 있는 지속 가능한 솔루션에 한 걸음 더 다가가게 해줍니다.

