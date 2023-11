설렘의 시작: Steam 블랙 프라이데이 할인이 시작되었습니다!

간절히 기대되는 Steam 블랙 프라이데이 판매가 공식적으로 시작되어 게이머들에게 다양한 인기 타이틀에 대한 놀라운 거래를 일주일 동안 제공합니다. 오후 6시(GMT)/오후 8시(CEST)/오전 10시(PT)/오후 1시(ET)부터 시작되는 이번 세일은 전 세계 게임 매니아들에게 큰 즐거움이 될 것을 약속합니다. 오랫동안 기다려온 이 이벤트는 28월 XNUMX일까지 진행되며, 다가오는 휴가 시즌 동안 게이머들이 좋아하는 오락을 즐길 수 있는 충분한 시간을 제공합니다.

할인된 게임의 전체 목록은 판매가 시작될 때만 공개되지만, Steam은 이벤트에 참여하는 다양한 게임을 보여주는 흥미진진한 예고편을 통해 우리에게 무엇을 기대하게 될지 감질나게 보여주었습니다. 라인업은 사랑받는 고전 작품과 최근 블록버스터 작품이 인상적으로 혼합되어 있습니다. Terraria 및 Hunt: Showdown과 같은 오래된 보석은 The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales 및 Starfield와 같은 최신 릴리스와 함께 각광을 받으며 모든 게임 취향에 맞는 다양한 옵션을 약속합니다.

최근 휴대용 게임 매니아들의 관심을 불러일으키는 매우 인기 있는 Steam Deck OLED가 출시됨에 따라 많은 사람들이 인기 기기와 호환되는 게임에 대한 잠재적인 할인 판매를 간절히 기다리고 있습니다. 게이머들은 이 최첨단 휴대용 시스템으로 게임 경험을 향상시키기를 기대하기 때문에 장치 자체에 대한 잠재적인 할인에 대한 기대도 있습니다.

Like A Dragon: The Man Who Erased His Name 및 Call Of Duty: Modern Warfare 3와 같은 최신 타이틀이 판매에 포함될지는 여전히 불확실합니다. 이전 판매는 최근 출시된 제품에 대해 엇갈린 결과를 보였으며 일부는 완전히 제외되거나 다른 타이틀에 비해 최소한의 할인을 받았습니다. 그러나 게이머들은 이러한 탐나는 게임의 가용성과 잠재적인 할인에 대한 발표를 간절히 기다리고 있기 때문에 기대가 높습니다.

게임 커뮤니티가 Steam 블랙 프라이데이 세일의 시작을 축하하면서 흥분이 가득합니다. 매력적인 거래, 할인 및 환상적인 게임 라인업을 갖춘 이 이벤트를 통해 게이머는 큰 비용을 들이지 않고도 라이브러리를 확장하고 새로운 모험을 탐색할 수 있습니다. 좋아하는 타이틀을 구매하고 휴가 시즌은 물론 그 이후에도 즐거움을 선사할 스릴 넘치는 디지털 여행을 떠날 준비를 하세요!

