2023년 TIGA 어워드에서 빛나는 새로운 게임 스튜디오

영국 무역 기관인 TIGA는 최근 게임 산업에서 뛰어난 업적을 기리는 연례 시상식을 개최했습니다. 올해의 시상식에서는 신흥 게임 스튜디오의 혁신과 창의성을 선보였으며 끊임없이 진화하는 게임 환경에 대한 기여를 강조했습니다.

시상식에서 승리를 거둔 Dlala Studios는 매혹적인 창작물인 Disney Illusion Island로 명망 높은 올해의 게임 상을 수상했습니다. 이 매혹적인 게임은 최고의 영예를 얻었을 뿐만 아니라 몰입도 높은 게임 플레이와 매혹적인 스토리라인으로 플레이어를 사로잡으며 최고의 소셜 게임 타이틀을 차지했습니다.

Ustwo Games는 두 가지 부문에서 인정을 받으며 또 다른 주목할만한 우승자로 부상했습니다. 생각을 자극하는 게임인 Desta: The Memories Between을 통해 Ustwo Games는 Diversity Award를 수상했을 뿐만 아니라 Creativity in Games 상도 받았습니다. Desta: The Memories Between은 새로운 차원의 스토리텔링을 탐구하여 플레이어에게 신선하고 몰입도 높은 게임 경험을 제공합니다.

탁월한 장인정신으로 유명한 유명 스튜디오인 Sumo Digital은 그들의 헌신과 재능을 입증하는 Best Large Studio 상을 수상했습니다. 또한 그들은 새로운 최고의 인재 개발 이니셔티브(Best Talent Development Initiative) 부문의 첫 번째 수상자가 되는 영예도 얻었습니다. 인재를 육성하고 업계 내 성장을 촉진하려는 Sumo Digital의 노력은 충분히 인정을 받았습니다.

TIGA 어워드 2023은 다양한 분야의 우수성을 축하하기 위해 두 가지 새로운 카테고리를 도입했습니다. Playground Games는 긍정적인 작업 환경을 조성하기 위한 헌신을 보여줌으로써 직장 웰빙 어워드(Commitment to Workplace Wellbeing Award)를 수상했습니다. 한편, Rocksteady Studios는 지속 가능하고 책임감 있는 관행으로 ESG 헌신 상을 수상했습니다.

이 인정은 스튜디오를 넘어 게임 산업에 상당한 공헌을 한 주목할만한 개인까지 확대되었습니다. Playground Games의 HR 이사인 Geraldine Cross는 탁월한 리더십과 회사 성공에 대한 기여를 인정받아 우수 개인상(Outstanding Individual Award)을 받았습니다. Flix Interactive CEO인 John Tearle은 게임 개발에 대한 그의 비전 있는 접근 방식을 인정받아 뛰어난 리더십 상(Outstanding Leadership Award)을 받았습니다.

TIGA 어워드 2023 시상식은 명문 Troxy London에 350명 이상의 참석자가 모이는 등 대성공을 거두었습니다. 올해의 우승자는 게임 산업의 새로운 재능과 혁신의 물결을 대표하며 경계를 넓히고 전 세계 플레이어를 사로잡습니다.

