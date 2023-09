By

퍼블리셔 Aniplex는 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase라는 새로운 보드 게임 스타일 게임을 발표했습니다! 사이쿄 타이시! 닌텐도 스위치용. 2024년 출시 예정인 이 게임은 큰 인기를 끌었던 애니메이션 및 만화 시리즈 Demon Slayer를 기반으로 합니다. 그러나 현재는 일본에서만 사용할 수 있습니다.

악마 학살자 : Kimetsu no Yaiba – Mezase! 사이쿄 타이시! 프랜차이즈의 첫 번째 비디오 게임 각색인 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles를 따릅니다. 이 게임은 2021년에 출시되어 2022년 Nintendo Switch로 출시되었습니다. Mezase에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다! 사이쿄 타이시! 현재 제한되어 있으므로 발표 예고편과 공식 Demon Slayer 웹사이트를 통해 플레이어가 기대할 수 있는 내용을 엿볼 수 있습니다.

이전 격투 게임 개작과 달리 메자세! 사이쿄 타이시! 보드 게임과 같은 경험에 더 초점을 맞춘 것으로 보이며 잠재적으로 인기 있는 Mario Party 시리즈에서 영감을 얻었습니다. 구체적인 게임플레이 메커니즘은 공개되지 않았지만 Demon Slayer의 팬들은 호평을 받은 격투 게임과 유사한 몰입감 있고 매력적인 경험을 기대할 수 있습니다.

서양 출시가 확정되지는 않았지만 일본 이외의 팬들도 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase를 즐길 수 있는 기회를 얻게 되기를 바랍니다! 사이쿄 타이시!. Demon Slayer 매니아라면 누구나 댓글을 통해 게임에 대한 흥분과 기대를 공유할 수 있습니다.

