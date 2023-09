Borderlands 시리즈의 배후 회사인 Gearbox가 매각 예정인 것으로 알려짐

By

보도에 따르면 보더랜드 시리즈를 개발한 미국 게임회사 기어박스(Gearbox)가 현재 매물로 나와 있다. 기어박스의 모회사인 엠브레이서(Embracer)는 다양한 옵션을 고려하고 있으며, 그 중 하나가 스튜디오 매각이다. 몇몇 제XNUMX자가 이미 회사 인수에 관심을 보였습니다. 그러나 Embracer와 Gearbox 모두 이 문제에 대해 공식적인 언급을 하지 않았습니다.

이 소식은 Embracer가 현재 대대적인 구조조정 과정을 거치고 있는 상황에서 어려운 시기에 나온 것입니다. 이번 구조조정의 일환으로 인기 세인츠 로우(Saints Row) 시리즈를 담당한 스튜디오인 볼리션(Volition)은 이미 문을 닫았습니다. 올해 초, Embracer는 사우디 정부 자금 지원 회사인 Savvy Games Group과의 2억 달러 규모의 거래가 실패한 후 스튜디오를 폐쇄하고 게임을 취소할 계획을 발표했습니다.

모회사인 Embracer Group은 최근 몇 년 동안 Tomb Raider의 개발사인 Crystal Dynamics를 비롯한 여러 유명 스튜디오를 인수하는 등 인수에 나섰습니다. Gearbox 인수는 2021년 1.4월에 완료되어 회사 가치를 최대 2억 달러로 평가했습니다. Gearbox는 최근 Borderlands 스핀오프인 Tiny Tina's Wonderlands와 New Tales from the Borderlands를 출시했습니다. 그들은 또한 올해 성공적인 약탈 슈팅 게임 Remnant 3를 출시했습니다. 또한 Blackbird Interactive가 개발한 SF 실시간 전략 게임인 홈월드 2024(Homeworld XNUMX)를 XNUMX년 출시할 예정입니다.

회사는 또한 Eli Roth가 감독한 Borderlands 영화가 2024년 여름에 극장에 개봉될 예정임에 따라 게임 세계를 넘어 입지를 확장하고 있습니다. 이는 회사의 미래를 둘러싼 현재의 불확실성에도 불구하고 Gearbox가 프랜차이즈와 사업에 전념하고 있음을 나타냅니다. 새로운 프로젝트를 적극적으로 진행하고 있습니다.

