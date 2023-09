Apple 아케이드: 사용 가능한 게임 및 최신 릴리스에 대한 종합 가이드

By

Apple의 구독 기반 게임 서비스인 Apple 아케이드는 출시 이후 게임 라이브러리를 빠르게 성장시켰습니다. 초기에는 100개에 가까운 타이틀이 있었고 현재는 200개 이상의 게임이 제공되는 Apple Arcade는 iPhone, iPad, iPod touch, Mac 및 Apple TV용으로 다양한 게임을 제공합니다.

최신 게임을 탐색하고 다운로드하려면 사용자는 App Store의 아케이드 탭으로 이동하여 맨 아래로 스크롤한 후 '모든 게임 보기'를 선택하면 됩니다. 최신 릴리스는 일반적으로 페이지 상단에 나열됩니다.

Apple 아케이드의 최신 릴리스는 My Talking Tom 프랜차이즈 제작자의 인기 가상 애완 동물 게임인 My Talking Angela 2+입니다. 이 게임에서 플레이어는 멋쟁이 고양이 안젤라가 대도시 집에서 춤, 베이킹, 무술 등의 활동을 하며 바쁜 시간을 보낼 수 있도록 돕습니다.

또 다른 최근 추가 사항은 1999년 아케이드에서 처음 출시된 리듬 게임인 Samba de Amigo: Party-To-Go입니다. 플레이어는 레이디 가가(Lady Gaga)와 같은 아티스트의 트랙을 포함하여 다양한 장르의 40개 히트곡에 맞춰 마라카스와 그루브를 사용하여 흔들 수 있습니다. 싸이.

무한함. 는 플레이어가 전략적으로 생각하고 영리한 매치를 하도록 도전하는 제한된 움직임의 수제 매칭 게임입니다. 순위표에 오르고, 특수 타일과 파워업을 잠금 해제하고, 클래식 모드에서 다양한 테마를 탐색하거나 템포 모드에서 음악에 푹 빠져보세요.

Kingdoms: Merge & Build는 병합 2 게임 플레이와 왕국 건설 메커니즘의 독특한 조합을 제공합니다. 플레이어는 신비한 마법의 힘에 의해 파괴된 왕국을 복구하기 위해 에드워드 왕자와 그의 친구들을 도와야 합니다. 퀘스트로 가득한 마법의 모험을 시작하고 왕국 몰락 뒤에 숨은 미스터리를 풀어보세요.

다음은 Apple 아케이드에서 이용할 수 있는 게임의 몇 가지 예입니다. 다른 타이틀로는 Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon 및 Bold Moves+가 있습니다.

Apple Arcade는 PS5 및 Xbox 무선 컨트롤러와 호환되므로 플레이어가 선호하는 컨트롤러로 이러한 게임을 즐길 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Apple 아케이드는 정기적으로 새로운 게임을 계속해서 추가하고 있으며, 앞으로 몇 달 동안 업데이트와 출시가 예정되어 있습니다. 40월에만 XNUMX개 이상의 게임 업데이트와 XNUMX개의 새로운 출시가 있을 것으로 예상됩니다.

Apple 아케이드에서 제공되는 다양한 게임을 즐기고 Apple 기기에서 흥미진진한 게임 세계에 빠져보세요.

